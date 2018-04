Ljubljana - Danes obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki letos opozarja na onesnaževanje okolja s plastiko. 22. april se kot svetovni dan Zemlje na pobudo civilnodružbenih organizacij po vsem svetu praznuje od leta 1970, tudi letos pa so v Sloveniji že in še bodo potekale številne aktivnosti, ki opozarjajo na ranljivost planeta, na katerem živimo.



Kljub vse večji ekološki ozaveščenosti še vedno proizvedemo in v okolje odvržemo preveč plastike. Več kot osem milijonov ton plastike vsako leto konča v naravi, še posebej problematična pa je onesnaženost oceanov.



Proizvodnja plastike naj bi se v prihodnjih 25 letih povečala še za trikrat, odpadna plastika pa že onesnažuje pitno vodo, zastruplja vodne živali in povzroča zdravstvene težave. Problem onesnaženosti s plastiko se ne zmanjšuje in ker večina plastike lahko obstane tudi več sto let, si znanstveniki že dlje časa prizadevajo, da bi našli učinkovit prijem za odpravljanje tega problema.



Ameriški in britanski znanstveniki so tako pred nekaj dnevi sporočili, da so po naključju ustvarili encim, ki je sposoben razgrajevati plastiko. Odkritje bi bilo lahko revolucionarno pri reševanju problematike vse večje onesnaženosti s plastiko.

Ministrstvo za okolje in prostor pa je ob današnjem svetovnem dnevu Zemlje zapisalo, da nas ta opominja, da si moramo vsi vsak dan prizadevati za trajnostno naravnan razvoj, za zdravo okolje in bivanje ter za okoljsko in podnebno bolj prijazen planet.



Podatki državnega statističnega urada sicer kažejo, da je predlani v Sloveniji nastalo 59.000 ton odpadkov iz plastike ali 19 odstotkov manj kot leta 2015. Le 24-odsotni delež vseh leta 2016 doma nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov iz plastike je bil recikliran. Štirje odstotki teh odpadkov so bili sežgani za namen energetske predelave, dva odstotka sta se odložila na odlagališčih, 31 odstotkov se jih je izvozilo, preostalih 39 odstotkov pa je bilo vključenih v druge postopke ravnanja z odpadki.