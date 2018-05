Aleš Primc že izpadel iz bitke za poslanca?

Novo mesto – Volilna komisija v novomeški enoti bo očitno zavrnila kandidatno listo Združene desnice, ker sta stranki Aleša Primca in Franca Kanglerja prijavili premalo žensk. Zakon namreč določa, da na kandidatni listi noben spol ne sme imeti manj od 35 odstotkov predstavnikov, Združeni desnici pa primanjkuje žensk.



Združeni stranki Glas za otroke in družine ter Nova ljudska stranka Slovenije (NLS) naj bi predlagali sedem kandidatov in dve kandidatki, pri čemer so najbrž upoštevali, da bosta omenjeni kandidatki kandidirali v dveh okrajih in da imajo torej sedem kandidatov in štiri kandidatke.



Volilna komisija je očitno sklepala drugače in je Združen desnici priznala sedem kandidatov in dve kandidatki. Po prejemu odločbe ima Združena desnica 48 ur časa za pritožbo na vrhovno sodišče, ki mora nato odločitev sprejeti v dveh dneh.

Aleš Primc in Franc Kangler bosta spregovorila jutri

Če bi sodišče potrdilo zavrnitev kandidatne liste, bi imela Združena desnica veliko manj možnosti za preboj v parlament, saj jih v eni od osmih volilnih enot sploh ne bi bilo.



Velika zadrega je tudi, ker želi predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc kandidirati prav v novomeški volilni enoti (okraj Trebnje), zato se ne bi mogel potegovati za poslanski sedež.



Aleš Primc in Franc Kangler za izjave danes nista dosegljiva, več bosta povedala jutri na novinarski konferenci ob 15. uri v Ljubljani.