Avtomobili na začetku leta rešujejo Luko

Koper – V prvem četrtletju so v Luki Koper pretovorili 204.516 avtomobilov, kar je 30 odstotkov več kot v prvem trimesečju lani. To dokazuje, da je v Evropi zelo živahen promet z avtomobili in da si koprsko pristanišče reže velik del zaslužka na tem področju. Luka Koper je deveta največja v Evropi in tretja v Sredozemlju (za Barcelono in Valencio) po pretovoru avtomobilov. Če bi računali posamezne avtomobilske terminaliste, bi bil Koper prvi v Sredozemlju in med prvimi petimi v Evropi.



V 25 evropskih pristaniščih so lani pretovorili 16,6 milijona avtomobilov, v Kopru od tega 741.253, ko so zaznali za odstotek nižji pretovor, zato pa ima Koper letos eno najvišjih rasti pretovora avtomobilov v Evropi. Tu pretovarjajo skoraj vse blagovne znamke avtomobilov, ki jih izvažajo predvsem v sredozemske države. Ker pa so konec leta 2015 odprli neposredno linijsko povezavo iz Evrope za Daljni vzhod, se je močno povečal tudi uvoz avtomobilov iz Južne Koreje, Japonske in Turčije, kjer avtomobile izdeluje več svetovnih avtomobilskih proizvajalcev. V zadnjem času se je odprl tudi trg rabljenih avtomobilov v severni Afriki, Iranu in Rusiji.

Novi privez za pretovor avtomobilov

Zaradi vsega tega posvečajo v Luki Koper veliko pozornosti gradnji novega priveza ro-ro v tretjem bazenu, ki bo tehnično posebno prilagojen za pretovor avtomobilov. V Luki Koper upajo, da ga bodo zgradili do sredine leta 2019, poleg tega bodo do pomola pripeljali štiri železniške tire (vsak po 700 metrov), da bodo avtomobile lahko lažje pretovarjali na vlak oziroma z njega. Polovica vseh jih v Luko Koper prispe ali jo zapusti po tirih.



V koprskem pristanišču so marca dosegli rekord v njihovem mesečnem pretovoru. Pretovorili so jih 81.561 (prejšnji mesečni rekord je bil iz novembra 2016, in sicer 79.185). Poleg avtomobilov so marca razložili in naložili tudi rekordnih 92.319 kontejnerjev TEU in podrli rekord iz julija 2017 (80.840 kontejnerjev). Marca so v celoti pretovorili rekordno količino vsega blaga (2,289 milijona ton), prejšnji rekord je bil maja 2017 – 2,283 milijona ton.

Gneča na kamionskem terminalu

Rekordno poslovanje pristanišča je bilo mogoče opaziti tudi na cestah in kamionskem terminalu, kjer so imeli veliko težav in gneče. Marca je podjetju tako uspelo nadomestiti izpad iz januarja in februarja. Januarja se je promet nekoliko upočasnil zaradi bele stavke žerjavistov, februarja pa je bil pretovor štiri dni zelo okrnjen zaradi močne burje. Celoten pretovor v Luki Koper je v prvem četrtletju znašal malo več kot šest milijonov ton ali za spoznanje nad lanskim rezultatom. Kontejnerjev je bilo za pet odstotkov več, generalnih tovorov za sedem več, tekočih tovorov pa za 14 odstotkov manj. Čistih prihodkov od prodaje je bilo po treh mesecih 55,5 milijona evrov ali šest odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.



Na terminalu Brajdica reškega tovornega pristanišča so v istem obdobju zabeležili 10,7-odstotno rast pretovora kontejnerjev (v treh mesecih jih je bilo 54.000 ali manj kot četrtina koprske količine). Tudi na Reki so med ovirami navedli močno burjo. Sicer pa bodo na Brajdici letos začeli posodabljati železniško tovorno postajališče, za kar bodo namenili 36 milijonov evrov, od tega bo 30 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev.