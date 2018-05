Ljubljana - Prvomajski prazniki in šolske počitnice se končujejo in na mejnih prehodih že nastajajo zastoji. Ker so številni izkoristili nekaj prostih dni za oddih ob hrvaški obali, do zastojev prihaja na mejnih prehodih z južno sosedo pri vstopu v Slovenijo. Trenutno je treba čakati na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje in Starod.

Močno povečan promet danes popoldne in zvečer

Na mejnem prehodu Dragonja morajo osebna vozila za vstop v Slovenijo čakati eno uro, prav tako na mejnem prehodu Sečovlje, medtem ko je čakalna doba na mejnem prehodu Starod pol krajša, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Zgoščen je promet tudi na cesti Sečovlje-Lucija-Strunjan.



Na Darsu zaradi vračanja domačih in tujih turistov pričakujejo predvsem na cestah od Hrvaške proti Avstriji močno povečan promet danes popoldne in zvečer.