Cerar: SMC gre na volitvah na zmago

Črni Kal – Danes opolnoči se izteče rok za vlaganje kandidatur, tako da bo dokončen seznam vloženih kandidatur znan jutri dopoldne. Kandidature morajo nato prestati postopek preizkusa zakonitosti, volilne komisije posameznih volilnih enot pa morajo v skladu z rokovnikom DVK seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po izžrebanem vrstnem redu sestaviti do 13. maja. Seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih, bo DVK javno objavila do 18. maja.

Samozavestna SMC

SMC gre na predčasnih volitvah 3. junija na zmago, je danes na Črnem Kalu napovedal njen predsednik Miro Cerar. Kot je poudaril, so namreč dokazali, da znajo voditi vlado in zagotavljati politično stabilnost. »To je naš kapital,« je dodal Cerar.



Na volitvah bo za Cerarja pomembno, da se na volišča odpravi čim več volivcev, pri čemer sam upa, da bodo ti znali oceniti tako dosedanjo bilanco stranke, ki je »potegnila Slovenijo iz krize in omogočila nek razvoj«, kot tudi njihov program, ki pomeni nadaljevanje tega razvoja.



Predsednik SMC je ob robu srečanja na temo drugega tira še dejal, da želijo v volilni kampanji povedati tudi, »kaj vse še bomo naredili, da bo ljudem bolje, da bo Slovenija bolj pravična, bolj solidarna in razvojno uspešna«.



Na vprašanje o pogovorih z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in njegovim morebitnim vstopom v predvolilno kampanjo je Cerar povedal, da se je z županom pogovarjal tako o odnosu med državo in glavnim mestom kot tudi o možnosti kakšnih povezav. »Lahko povem, da SMC ni pripravljena iti v nobene predvolilne povezave,« je pojasnil Cerar.

Dobra država: Nismo stranka novih obrazov

Dobra država bo kandidate na parlamentarnih volitvah predstavila na volilni konvenciji 10. maja. Kot poudarjajo, niso stranka novih obrazov, ampak gibanje ljudi, ki so v svojem življenju pokazali, da imajo znanje, izkušnje in energijo za izvajanje najzahtevnejših projektov, pri tem pa niso podlegli skušnjavam zlorabe položaja v zasebne namene.



Stranka je v današnjem sporočilu za javnost pojasnila, da je kandidatne liste že pred tednom dni vložila v vseh volilnih okrajih. Kot so zapisali, združujejo »vihravost mladih, energijo zrele generacije in izkušnje starejših«. Svoj program pa so strnili v 23 programskih točk ter vanj vključili več kot 150 operativnih ukrepov.

Kandidatne liste do 12. ure vložilo 22 strank

Kandidatne liste za parlamentarne volitve je danes do 12. ure vložilo 22 strank, od tega deset v vseh osmih volilnih enotah, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Presenečenje pri doslej vloženih kandidaturah je skupna lista strank Sloga in ZL-DSD, ki sta do nedavnega napovedovali samostojen nastop na volitvah.



Kandidatne liste so do poldneva v vseh volilnih enotah vložile SMC, SDS, SD, DeSUS, NSi, Stranka Alenke Bratušek, Lista Marjana Šarca, Dobra država, SNS in Zedinjenja Slovenija.



V sedmih enotah so liste vložili SLS, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Gospodarsko aktivna stranka, Levica ter koalicija Združene levice in Sloge. Slednji dve stranki sta se sicer že pred časom dogovarjali o skupnem nastopu na volitvah, a je ta ideja za nekaj časa zamrla. Iz pregleda vloženih kandidatur pa je razvidno, da sta se vendarle odločili za skupno listo. Razloge za takšno odločitev bodo v strankah predstavili v prihodnjih dneh.



Piratska stranka Slovenije je kandidatno listo za zdaj vložila v šestih volilnih enotah, Lista novinarja Bojana Požarja v petih, Stranka slovenskega naroda pa v štirih.



V dveh volilnih enotah so listo kandidatov vložili Kangler&Primc - Združena desnica in GibanjeSkupajNaprej, v eni volilni enoti pa stranki Solidarnost in Naprej Slovenija.