Češki kirurgi z individualnimi pogodbami

Ljubljana – Ker nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni še ni začel dela, so v UKC Ljubljana podaljšali sodelovanje s kirurgi iz Prage. Ti bodo delali po individualnih pogodbah. V Ljubljano bodo do konca avgusta prišli petkrat.



To pomeni vrnitev v čase, ko so bili oboleli prepuščeni čakanju na prihod izraelskega kirurga Davida Mishalyja ali pa so jih vozili na operacije k njemu. Vračamo se torej v razmere, ki so jih avtorji v mednarodnem nadzoru nad programom otroške srčne kirurgije (2007–2014) odsvetovali. Ko so proučevali sodelovanje z Mishalyjem, so sklenili, da se možnost, da kirurg operira le nekajkrat na mesec, medtem ko je dejavnost v preostalem času odvisna od mlajšega kirurga ali specializanta, ne bi smela več ponoviti, saj je povzročila popoln nered. Ampak zdaj se ta možnost v nekaterih podrobnostih ponavlja.



Pri tem je treba vedeti, da so razmere trenutno še dosti bolj skrb vzbujajoče, kot so bile v času sodelovanja z Mishalyjem. V enoti otroške intenzivne terapije so namreč doživeli kadrovski kolaps: od potrebnih 14 specialistov pediatrične intenzivne medicine sta tam polno zaposlena le še dva. Češki kirurgi so v tako neugodnih razmerah sicer še pripravljeni pomagati, ne pa za vsako ceno.



Trimesečne pogodbe



Klinični center je z njimi začel sodelovati oktobra lani. Z univerzitetno bolnišnico v Motolu so tedaj sklenili skoraj 174.000 evrov vredno pogodbo (brez stroškov poti in namestitve zdravnikov), po kateri je bil njihov kirurg v Ljubljani navzoč od ponedeljka do petka. Eno od pogodbenih določil je bilo, da bodo Pražani skrbeli tudi za izobraževanje naših kirurgov, a sta se zdravnika Miha Weiss in Tadeja Kolar kmalu po podpisu pogodbe odločila, da ne bosta več sodelovala. To in skorajšnji kolaps intenzive je vodilo k temu, da so češki zdravniki po izteku pogodbe konec aprila sicer podaljšali sodelovanje, a pod svojimi pogoji. Po novem UKC Ljubljana ne sodeluje več z bolnišnico Motol, pač pa v okviru podjemnih pogodb s posameznimi zdravniki. Te so podpisane za trimesečno obdobje z možnostjo podaljšanja.



Enajst izgubljenih let



»Kirurške ekipe bodo v UKCL izvajale elektivne operacije po vnaprej določenem večmesečnem razporedu, glede na število pacientov v čakalni vrsti, enkrat ali dvakrat na mesec. Glede na težavnost operacij bodo vsakokrat operirali od tri do pet pacientov, v Ljubljani pa ostajali po štiri dni. Trenutni razpored je pripravljen, do konca avgusta je predvidenih pet prihodov,« so sporočili iz kliničnega centra. Za nujne posege se bodo sproti dogovarjali, bolniki bodo operirani v UKCL ali v bolnišnici Motol, tudi mimo predvidenih prihodov kirurgov. Urgentni pacienti bodo v 24 urah prepeljani v Prago ali pa bo operacijski tim poslan v Ljubljano.



Polno usposobljeni in izkušeni kirurg ter kongenitalni kardiovaskularni kirurg bosta za delovni dan skupaj prejela 3000 evrov neto (4830 evrov bruto), njun štiridnevni obisk bo torej UKC stal 19.320 evrov. K temu je treba dodati še letalske vozovnice in stroške nastanitve v hotelu Meksiko.



Septembra bo sicer minilo enajst let, odkar je Slovenijo zapustil za srčne operacije otrok usposobljeni slovaški kirurg Vladimir Sojak, ki je tedaj v UKC delal dve leti. Niso mu namreč mogli omogočiti boljše plače, kaj šele večjega stanovanja.