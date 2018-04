FOTO:Dialog gluhih na tleh nekdanje države

Brdo pri Kranju - Eden od vrhuncev dvodnevnega dogodka Pobuda o sodelovanju v Jugovzhodni Evropi (SEECP) bi lahko bilo dvostransko srečanje slovenskega in hrvaškega premiera, a se to ni zgodilo. Miro Cerar in Andrej Plenković sta se le bežno pogovorila in na koncu ugotovila, da sta se državi znašli v slepi ulici.



Predsednik slovenske vlade Miro Cerar je ob zaključku pobude SEECP sklenil, da je to bil uspešen dogodek, saj so se dogovorili o prihodnjem delu organizacije, ki že 22 let nagovarja 13 držav v Jugovzhodni Evropi h krepitvi dialoga. Kako si ga predstavljajo v državah, ki so bile danes predstavljene na premierski ali ministrski ravni, je bilo najočitneje na relaciji Ljubljana-Zagreb, ali Beograd-Zagreb.



Težave Beograd-Zagreb



Andrej Plenković je v izjavi za javnost večino časa odgovarjal na vprašanja hrvaških novinarjev, ki so se nanašala predvsem na zaplete s Srbijo zaradi prepovedi vstopa obrambnemu ministru Aleksandru Vulinu Srbije na komemoracijo v Jasenovac ali na prekinitev obiska predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrekovića v Beogradu, ko je prvak SRS Vojislav Šešelj pred hrvaško delegacijo poteptal hrvaško zastavo. Zato ni presenetljivo, da je današnje dogajanje na Brdu pri Kranju dodobra zaznamoval tudi manjši incident, ko srbska ministrica za evropske integracije Jadranka Joksimović ni želela odgovarjati na vprašanja hrvaških novinarjev, ampak samo na vprašanja novinarjev, ki so v Slovenijo pripotovali z njeno delegacijo.



Slepa ulica Ljubljana-Zagreba



Da ima Zagreb težave z dialogom tudi s severno sosedo, se je danes spet potrdilo, saj Miro Cerar in Andrej Plenković nista opravila dvostranskega srečanja. Je pa Cerar našel čas za sestanek s Kosovskim premierom Ramushem Haradinajem in premierom BiH Denisom Zvizdićem.



Čeprav sta bila Cerar in Plenković ob kosilu bolj redkobesedna, sta bila zgovornejša v izjavah za javnost. Cerar je na vprašanje hrvaške novinarke o tem, kaj sploh poskuša Slovenija doseči s pobudo o mediaciji, odgovoril, da sta se Slovenija in Hrvaška znašli v slepi ulici. »Glede na zaplete, ki so nastali v zvezi z deviznimi vlogami, smo se morali odzvati, ker Hrvaška ne spoštuje pravnih zavez. Slovenija je bila vedno odprta za dialog s sosednjo Hrvaško, a le takrat, ko je bil ta smiseln,« je dejal Cerar. O zadnjih pobudah je dejal, da so »procesi v teku«, da jih zato težko komentira, in si bo, tako kot vedno do zdaj, prizadeval za dobre odnose, vendar ne na račun slovenskih interesov. Andrej Plenković je nato Cerarju odgovoril, da novi sodni postopki niso prava pot za urejanje dvostranskih odnosov. Slovenske pobude o mediaciji Plenković ni želel komentirati. »Kar zadeva vprašanja sodb hrvaških sodišč v zvezi z Ljubljansko banko, moram reči, da je treba spoštovati vladavino prava,« je dejal Plenković. Hrvaška sodišča so neodvisna in vlada nanje ne vpliva, je dodal. Poleg tega je dodal, da na Hrvaškem čakajo na razplet volitev v Sloveniji, nato pa bi se pogovori med državama lahko nadaljevali.



Bolgarska šala



Cerar se je na Plenkovićeve izjave odzval z besedami, da je vladavina prava na slovenski strani, in če pogovori in pobuda o mediaciji ne bodo dali želenih rezultatov, bo morala Slovenija pravno ukrepati tako pri arbitraži kot pri deviznih vlogah.

O problemih Slovenije je govoril tudi predsedujoči EU bolgarski predsednik Bojko Borisov. Dejal je, da nikomur ne želi pridigati, kako naj rešuje težave, sodbe sodišč, tudi arbitražnega, je po njegovem mnenju treba spoštovati, a je dodal, da od zunaj problem med Slovenijo in Hrvaško ni videti prevelik. Na račun sporne meje v Piranskem zalivu se je pošalil, da imamo toliko morja, da bi ga lahko obmejni organi varovali v kopalkah.