Do volivcev z avtobusi, kolesi, peš in po medmrežju

Ljubljana – Bolje za vse v Samozavestni Sloveniji z Ekipo, ki bo delala zate, da bodo v ospredju Človek, Skupnost, Država ... Tako bi lahko strnili letošnje predvolilne slogane največjih političnih strank, ki so – podobno kot njihovi programi – precej neoprijemljivi in abstraktni ter brez pravega udarnega naboja.



Število strank in list bo na tokratnih državnozborskih volitvah za spoznanje večje kot pred štirimi oziroma osmimi leti, vendar se Slovenija v tem pogledu ne razlikuje veliko od drugih evropskih držav; število strank se povsod povečini giblje med petindvajset in štirideset, v parlament pa se jih v povprečju uvrsti petina. Je pa zato precejšnja razlika pri predvolilnih programih, saj z redkimi izjemami v Sloveniji prevladujejo splošne smernice, bolj eksplicitna ali celo radikalnejša stališča pa so rezervirana za marginalne stranke s precej pičlimi možnostmi za preboj v parlament.



V tem slogu so tudi predvolilni slogani, ki naj bi najbolj sintetično opozarjali na osrednje karakteristike strank in njihove načrte. V največji parlamentarni stranki SMC so izbrali slogan Bolje za vse, čeprav iz njihovega programa ni razvidno, kako nameravajo izvesti ta preskok, glede na to, da je prekarnost trenutno eden najbolj perečih problemov, pa se zdi njihov cilj ustanovitve zadruge za prekarne delavce nekoliko pomanjkljiva rešitev. V SD stavijo na Samozavestno Slovenijo, kar precej spominja na geslo Maje Makovec Brenčič, kandidatke SMC na zadnjih predsedniških volitvah, ki je »verjela v Slovenijo, ki verjame vase«.



Prednost osebnemu stiku



V SDS prepričujejo volivce s sloganom Ekipa, ki bo delala zate, Marjan Šarec je že pred časom predstavil geslo Človek, Skupnost, Država, pri Levici pa napovedujejo Blaginjo za vse, ne le za peščico, kar je dovolj jasno sporočilo, vendar brez ustreznih konkretnih programskih izhodišč. Morda je še najbolj ekspliciten Bojan Dobovšek, ki volivce nagovarja z geslom Korupcija razžira temelje naše države. Dovolj!, vendar je bil njegov poslanski angažma na tem področju v zadnjih štirih letih predvsem teoretičen, saj ni izpostavil tako rekoč nobenega konkretnega primera ali spornega posameznika.



Sicer pa so slogani in programi v volilni kampanji bolj ali manj neučinkovito pomožno sredstvo, kar šteje, sta osebni stik in medmrežna komunikacija.



Nekateri poskušajo kandidatne liste narediti bolj atraktivne tudi z izbiro bolj ali manj znanih posameznikov iz nepolitičnih vrst, vendar je letos (nekdanjih) športnikov, glasbenikov in drugih zvezd in zvezdic razmeroma malo. Že danes, ko se volilna kampanja tudi uradno začne, lahko pričakujemo začetek strankarskih avtobusnih turnej, Socialni demokrati bodo tudi kolesarili, Levica pa tudi pešačila, predvsem po Poti spominov in tovarištva, ki jo spet krasijo velike rdeče zvezde. Družbena omrežja, predvsem facebook in twitter, pri nas (še) ne igrajo odločilne vloge, vsekakor pa niso zanemarljivo orodje, zato ni dvoma, da bo vsak poskušal medmrežni potencial čim bolje izkoristiti. Z dekonstrukcijo političnega prostora in inflatornim nastajanjem novih strank namreč postaja animacija volivcev vse bolj kompleksen projekt.



Janković ne želi drobiti glasov na levici



Sicer pa se je včeraj opolnoči iztekel rok za vložitev kandidatnih list za državnozborske volitve, po neuradnih podatkih je bilo potrjenih dvaindvajset vlog. To je sicer manj od napovedi – svojo kandidaturo so namreč napovedali v petindvajsetih strankah in listah. Največ ugibanj je glede kandidature v zadnjih dneh sprožil ljubljanski župan in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković. Iz stranke so včeraj, le nekaj ur pred iztekom roka, sporočili, da Janković in stranka na volitvah ne bosta kandidirala. Kot so pojasnili, je v ospredju samo en vzrok – ne želijo drobiti glasov na levici, osrednji cilj pa še vedno ostaja preprečiti volilno zmago SDS in Janezu Janši.



Državna volilna komisija bo opravila preizkus zakonitosti kandidatur. Kot je dejal njen direktor Dušan Vučko, to nikakor ni zgolj formalnost, ob volitvah v preteklosti je bilo kar nekaj primerov nepravilnosti, tako da bo seznam potrjenih list kandidatov sestavljen do 13. maja. Edino pravo presenečenje pri včerajšnjem vlaganju kandidatur je koalicija Sloge in Združene levice. V strankah, ki jih vodita nekdanji poslanec SD Janko Veber in Franc Žnidaršič oziroma predstavnik četrte skupine nekdanje koalicije Združene levice Simon Brežan, so se v začetku leta sicer dogovorili za skupni nastop, nato so si spet premislili, zdaj pa so očitno le našli skupni jezik.