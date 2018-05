Gasilci so imeli ogromno dela, toda na srečo so padavine ponehale (VIDEO)

Več kot 150 litrov vode na kvadratni meter

Pgd Lovrenc Na Dravskem Polju/ Gasilci so imeli spet ogromno dela. Voda je povzročila številne težave.

Tudi v Ljubljani požar

Ljubljana - Vremenske nevšečnosti v Sloveniji so najbolj ohromile Štajersko. Ker je iz Sredozemlja k nam prišel topel in vlažen zrak, je ozračje nad Slovenijo in večjim delom Balkana zelo nestabilno.Od včeraj dopoldan do polnoči je na območju Balkana udarilo več kot 110.000 strel, od tega samo na območju Slovenije in bližnje okolice preko 60.000, kar je za ta čas velika posebnost. Pojavljale so se številne nevihte, vmes tudi neurja s točo in silovitimi nalivi.Na Ptujskem je tako samo v nekaj urah padlo več kot 150 litrov vode na kvadratni meter, veliko škode pa je povzročila toča, ki je padala kar petkrat. Na Štajerskem je voda zalila več sto objektov, ljudem v občinah Ptuj, Hajdina in Kidričevo pa pomaga 250 gasilcev in predstavnikov civilne zaščite. Napolnili so tudi 600 protipoplavnih vreč, ki so jih postavili na kritična mesta in razdelili občanom. Na območju Maribora so težave povzročale strele, veter in dež, zato so morali gasilci posredovati kar 31-krat. Ruperčah v bližini Maribora je Zaradi udara strele denimo zagorel stanovanjski objekt.Močen dež je sicer že čez dan povzročili nekaj nevšečnosti. Že včeraj dopoldne je v Rogaški Slatini meteorna voda zalila kletne prostore garažne hiše, knjižnice ter trgovine. S čiščenjem jaškov za meteorno vodo in črpanjem vode iz kletnih prostorov pa so imeli gasilci kar nekaj dela še ponekod na Štajerskem. V Zavrhu v občini Lenart se je nekaj po polnoči sprožil manjši plaz, ki je zasul polovico ceste. Gasilci so cesto očistili. V Ljutomeru pa je meteorna voda zalila trgovino.V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je v petek nekaj pred polnočjo močan dež med popravljanjem strešne kritine zalil prostore stanovanjskega objekta. Gasilci so lastniku pomagali prekriti streho s folijo. Na območju Krškega sta se v petek zvečer in danes ponoči na cesto podrli dve drevesi.V Ljubljani je zaradi zamašenih prepustov voda zalila hodnik, garderobo in kopalnico osnovne šole v Dečkovi ulici. Zaradi udara strele je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Železnikarjevi ulici v Ljubljani. Gasilci so požar ostrešja površin okoli 50 kvadratnih metrov pogasili ter prekrili streho z folijo in platnom.Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Ponoči so padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo. Ponekod po nižinah bo lahko nastala megla.V nedeljo bo povečini sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Le izjemoma lahko popoldne v gorskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.