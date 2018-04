Neprimerno obuta sta se za preživetje oprijemala trave

Gorski policisti in helikopter slovenske vojske so v sredo v Karavankah reševali tuja planinca, ki sta bila povsem neprimerno oblečena in obuta za obisk gora.



Tuja planinca sta se pozno popoldan znašla na območju Košutnikovega turna znašla nad nevarnimi prepadnimi stenami, potem ko sta se že dopoldan odpravila na goro iz Dolge njive. Pri vzponu sta se zaradi neustrezne obutve izogibala snežišču in s tem tudi poti, dokler nista prišla do območja prepadnih sten na nevarni vpadnici nad planšarijo. Tam sicer je planinska pot, po kateri pa zaradi neprimerne opreme nista mogla nadaljevati. Da bi se vrnila nazaj jima je zmanjkalo moči.



Prestrašena in premražena planinca, ki sta bila oblečena v kratke hlače, je iz nevarnosti rešil helikopter slovenske vojske. Tujca nista bila poškodovana, je sporočila policija.



Za nohti planincev so reševalci opazili polno prsti, kar kaže, da sta imela na strmem pobočju zaradi superg velike težave pri gibanju. Iz obupa sta pulila in se oprijemala za travo, kar pa je nevarno, saj trava ni trden in zanesljiv material, opozarja policija, v primeru planincev pa je bila edina možnost, da sta dočakala prihod reševalne ekipe.