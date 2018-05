Janković ne bo nastopil na volitvah

Po navedbah Pozitivne Slovenije smo še danes priča posledicam »pogubne vladavine Janeza Janše«.

Moči bodo usmerili v združevanje levega bloka

Ljubljana - Pozitivna Slovenija na prihajajočih državnozborskih volitvah ne bo nastopila s svojo listo. Kot so sporočili iz stranke, ne želijo »drobiti glasov na levi politični opciji«. Pozitivna Slovenija se bo aktivno vključila v volitve tako, da bo delovala povezovalno in vse svoje moči usmerila v združevanje strank levega političnega bloka.Ideja Pozitivne Slovenije in njenega predsednikaje preprečiti zmago bloka SDS, ki je po njihovem mnenju za Slovenijo preverjeno škodljiv in poguben. »Zato potrebujemo močno in trdno levico, ki je trenutno nimamo,« so ocenili.Po navedbah Pozitivne Slovenije smo še danes priča posledicam »pogubne vladavine Janeza Janše«, saj da napake iz časa njegove vlade čutimo še danes in so nepopravljive. »Zato bomo vse svoje moči usmerili v združevanje levega bloka. Dali bomo vse od sebe za zmago levice in nadaljnjo stabilnost ter modernizacijo države, kjer bo dobro delo pravično plačano,« so še zapisali.Kandidatne liste je danes do 12. ure vložilo 22 strank, od tega deset v vseh osmih volilnih enotah. Rok za vlaganje kandidatur se sicer izteče nocoj opolnoči, tako da bo dokončen seznam vloženih kandidatur znan v petek dopoldne.