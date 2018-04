Janša mora tudi Paškovi plačati odškodnino

Zaradi istega tvita

je Janšo tožila tudi novinarka RTVS Eugenija Carl. Tudi v tem primeru je velenjsko okrajno sodišče v zamudni sodbi ugodilo zahtevi po odškodnini v višini 6000 evrov, Janša pa je nato zahteval vrnitev v prejšnje stanje.



Obe novinarki Janšo zaradi tvita tožita tudi kazensko. V njem je marca 2016 zapisal: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan." je Janšo tožila tudi novinarka RTVS. Tudi v tem primeru je velenjsko okrajno sodišče v zamudni sodbi ugodilo zahtevi po odškodnini v višini 6000 evrov, Janša pa je nato zahteval vrnitev v prejšnje stanje. Okrajno sodišče je tudi ta predlog zavrnilo, tako da je tudi sodba v primeru Carlove pravnomočna Obe novinarki Janšo zaradi tvita tožita tudi kazensko. V njem je marca 2016 zapisal: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan."

Celje - Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbo predsednika SDS Janeza Janše zoper sklep velenjskega okrajnega sodišča, ki je zavrnilo Janšev predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Sodba, po kateri mora Janša urednici Radiotelevizije Slovenija (RTVS)zaradi žaljivega tvita plačati odškodnino, je tako pravnomočna.Da je celjsko višje sodišče zavrnilo Janševo pritožbo, je razvidno iz sklepa sodišča, ki je bil sprejet 28. marca letos.Velenjsko okrajno sodišče je že leta 2016 v pravdni zadevi razsodilo, da je bil Janšev tvit na račun novinarke žaljiv, ter mu naložilo plačilo 6000 evrov odškodnine. Pri tem je sodišče izreklo zamudno sodbo, ker tožena stranka ni v roku odgovorila na tožbo.Janša je nato želel doseči razveljavitev te sodbe in je na velenjsko okrajno sodišče vložil predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Kot je zatrjeval, na tožbo ni odgovoril, ker sodnega pisanja v času poletnega dopusta ni prejel oz. mu ga vročevalec ni vročil. Če bi mu sodišče ugodilo, bi bila sodba razveljavljena in postopek bi se začel znova.A je Okrajno sodišče v Velenju julija lani takšen predlog zavrnilo, Janša pa je vložil pritožbo na Višje sodišče v Celju. To pa je sedaj pritožbo zoper sklep velenjskega sodišča zavrnilo.