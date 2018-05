Kakšno je finančno stanje strank pred volitvami?

Delo/

Ljubljana – Daleč največja vira financiranja pomembnejših političnih strank v Sloveniji sta proračuna države in občin. Do njiju so se stranke dokopale z uspehom na preteklih volitvah. Presenetljivo skromni pa so prispevki članov in podpornikov. V deležu vseh prihodkov še največ članarin in denarnih prispevkov fizičnih oseb zbere NSi, ki je s tem lani pridobila slabo petino prihodkov.Podoben delež prihodkov od članarin in prispevkov imata še SDS in SD. Vse druge stranke, ki smo jih vzeli pod drobnogled, se v več kot 90 odstotkih financirajo iz proračuna. Ima pa (oziroma je imela na začetku leta) večina kar zajeten obseg sredstev na transakcijskih računih. Zanimivo je tudi, da večina strank skozi leta ustvarja vsaj minimalni presežek. Izjema je SD, za katero je uspeh na teh volitvah nujen za finančno preživetje. Pregledali smo deset strank, ki bodo po naši oceni igrale opaznejšo vlogo na bližajočih se volitvah.Naj še povemo, da so proračunskih sredstev deležne vse, ki na volitvah prejmejo več kot odstotek glasov. Pri tem se četrtina proračunskih sredstev, namenjenih strankam, dodeli »po stranki«, tri četrtine pa sorazmerno glede na volilni uspeh.Podobno prejema stranka tudi sredstva lokalnih skupnosti za uspeh na lokalnih volitvah – pogoj je, da pridobi najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Parlamentarne stranke lahko dobijo tudi proračunska sredstva, določena za dodatno strokovno pomoč pri delu poslanskih skupin.Največja opozicijska stranka SDS je imela lani 1,14 milijona evrov prihodkov, od tega je devet odstotkov zbrala s članarino, enak znesek pa so prinesli še drugi prispevki fizičnih oseb. Lanski primanjkljaj je znašal 83 tisočakov, a ima stranka iz preteklih let delovanja še vedno 1,74 milijona evrov bilančnega presežka. Njeno premoženje je bilo konec preteklega leta vredno 2,12 milijona evrov, od tega 1,74 milijona nepremičnina. Stranka nima dolgoročnih posojil, ima pa kratkoročna v skupni vrednosti 294 tisočakov. Poleg tega ima za 87 tisoč evrov poslovnih obveznosti. Vrednost najetih posojil se je lani več kot podvojila. Vendar je na transakcijskem računu SDS okoli 209 tisoč evrov in še 35 tisoč evrov kratkoročnih poslovnih terjatev. Stranka tako ne bi smela imeti finančnih težav.SD je imela lani 716 tisoč evrov prihodkov, kar je odstotek več kot predlanskim. S članarino je zbrala slabo šestino, drugih prispevkov fizičnih oseb je bilo za 27 tisoč evrov. Lanski presežek je znašal dobrih sedem tisočakov, toda presežek je precej redek pojav. Skupno se je v času delovanja stranke nabralo 756 tisoč evrov primanjkljaja. Tudi SD ima v lasti nepremičnino, skupna vrednost premoženja pa je 462 tisoč evrov. Pri nas stranke sicer ne morejo v stečaj, a če bi prišlo do likvidacije, bi upniki potegnili kratko. SD ima namreč najetih za 402 tisoč evrov dolgoročnih posojil, poleg tega ima še 221 tisočakov poslovnih obveznosti.SMC se skoraj izključno financira iz proračuna. Lanski prihodki so znašali 1,449 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot predlanskim. S članarino je lani zbrala 29 tisoč evrov, denarnih prispevkov fizičnih oseb pa se je nabralo še za 25 tisočakov. Kljub manjšim prihodkom je stranka ustvarila 125 tisoč evrov presežka. Ta se je od ustanovitve leta 2014 že kar lepo nakopičil, tako da ga je skupno za 720 tisoč evrov. Premoženje stranke je vredno 806 tisoč evrov, od tega je kar 745 tisočakov denarnih sredstev.Skoraj v celoti se iz proračuna financira tudi Stranka Alenke Bratušek. Lani je prejela 153 tisoč evrov, odstotek manj kot leto prej, članarina in denarni prispevki fizičnih oseb pa so nanesli manj kot štiri tisoč evrov. Stranka je lani pridelala skoraj 48 tisoč evrov presežka, skupaj 62 tisoč evrov. Posojil nima, a tudi ne večjega premoženja. Knjigovodska vrednost premoženja je bila na zadnji dan preteklega leta 69 tisoč evrov, večinoma gre za znesek na transakcijskem računu.Desus je, kot kaže, lani kupil poslovne prostore za delovanje stranke in se za to tudi zadolžil. Konec leta je imel 234 tisoč evrov posojil, medtem ko so predlanskim dolgovi znašali slabih 45 tisoč evrov. Stranka je sicer lani ustvarila 636 tisoč evrov prihodkov, kar je dva odstotka manj kot leto prej. Tudi Desus pa za svoje delovanje skoraj izključno računa na sredstva državnega proračuna in prihodke proračunov lokalnih skupnosti. Članarine je stranka lani zbrala 29 tisoč evrov, denarnih prispevkov fizičnih oseb pa se je nabralo za štiri tisočake. Skupno premoženje Desusa je vredno 943 tisoč evrov, od tega nepremičnine okoli 250 tisočakov, kar 628 tisoč evrov pa je imela konec leta stranka na transakcijskem računu.Za Levico je bilo preteklo leto prvo leto delovanja (naj spomnimo, na prejšnjih volitvah so poslanci nastopili kot koalicija več strank pod skupnim imenom Združena levica). Prihodki stranke so znašali 107 tisoč evrov, kar je zadoščalo za 32 tisoč evrov presežka. Kot zanimivost povejmo, da je Levica kot pravna naslednica strank IDS in TRS »podedovala« nekaj manj kot 52 tisočakov presežka iz preteklih let. Skupni presežek je tako dosegel 83 tisoč evrov. Levica je imela konec leta 93 tisoč evrov premoženja, od tega 70 tisoč evrov sredstev na transakcijskem računu. Levica je še ena stranka s šibko bazo članov. Članarin in drugih denarnih prispevkov se je lani nabralo za nekaj manj kot devet tisoč evrov. Iz državnega proračuna je prejela 93 tisoč evrov. Iz proračunov lokalnih skupnosti ne prejema nič, ker na prejšnjih lokalnih volitvah ni sodelovala.Lista Marjana Šarca je najrevnejša med strankami, ki se jim obeta vstop v parlament. Pogled v njeno poslovanje kaže, da je Marjan Šarec sredstva, ki jih je v več letih prejel od lokalnih skupnosti, lani porabil za predsedniško kampanjo. Lanski prihodki so znašali 39 tisoč evrov, natanko toliko kot predlanski. Vsi prilivi pa so iz proračunov lokalnih skupnosti. Lanski primanjkljaj je dosegel 60 tisoč evrov, s čimer je stranka »pokurila« vse presežke preteklih let. Premoženja stranke je bilo konec lanskega leta za manj kot tri tisoč evrov. Zaradi podpore na predsedniških volitvah bo sicer Lista Marjana Šarca dobila povrnjenih okoli 40 tisoč evrov stroškov volilne kampanje.Prihodki NSi so lani znašali pol milijona evrov, kar je pol odstotka več kot leto prej. Okoli petino oziroma 98 tisoč evrov so nanesli članarina in denarni prispevki fizičnih oseb. Iz proračuna je stranka prejela 201 tisoč evrov, še 196 tisoč pa iz proračunov lokalnih skupnosti. Lanski presežek je bil 36 tisoč evrov, v celotnem obdobju delovanja stranke pa se ga je nabralo 170 tisoč evrov. Kljub temu se je lani kratkoročno zadolžila za 21 tisoč evrov. Stranka ima sicer 221 tisoč evrov premoženja, od tega je 154 tisoč evrov osnovnih sredstev. Lani je NSi zamenjala poslovne prostore. Konec leta je imela na transakcijskem računu 67 tisoč evrov.Tudi SLS je dokaj dobro finančno pripravljena na volitve. Na zadnjih sicer ni presegla parlamentarnega praga, kljub temu pa je lani iz proračuna prejela 150 tisoč evrov in kar 277 tisoč iz blagajn lokalnih skupnosti. Skupni prihodki so znašali 471 tisoč evrov, kar je odstotek manj kot predlanskim. S članarino in denarnimi prispevki zbere okoli osem odstotkov prihodkov. Lani je ustvarila 184 tisoč evrov presežka. V vseh letih delovanja se ga je nabralo za 518 tisoč evrov. Stranka ima le majhno, kot kaže, likvidnostno posojilo. Premoženje SLS je bilo konec preteklega leta vredno 573 tisoč evrov, več kot pol milijona je bilo v denarju.SNS je ena najstarejših strank v Sloveniji, ustanovljena že leta 1991, ki pa si v vseh letih delovanja ni nabrala veliko premoženja in tudi uradno članstvo je skromno. Lani je imela 115 tisoč evrov prihodkov, pet odstotkov manj kot predlanskim. Od tega ji je članarina prinesla manj kot dva tisoč evrov, še tri tisoč pa je prejela v obliki nedenarnih daril. Glavnina prihodkov so proračunski viri za uspeh na zadnjih parlamentarnih volitvah. Skupaj z lanskimi 13 tisoč evri je od leta 1991 zbrala 27 tisoč evrov presežka. Skupno premoženje je vredno 35 tisoč evrov, od tega je bilo konec leta devet tisoč evrov v denarju. Posojil stranka nima.