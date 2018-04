Kandidatne liste doslej vložilo 15 političnih strank

Ljubljana - Nekaj dni pred iztekom roka za vložitev kandidatnih list za junijske predčasne državnozborske volitve je kandidature vložilo 15 političnih strank, od tega osem v vseh volilnih enotah. Stranki Alenke Bratušek in Bojana Dobovška sta kandidatne liste podkrepili s podpisi treh poslancev, ni pa še znano, katerih.



Rok za vložitev kandidatur na volilne komisije volilnih enot se sicer izteče v četrtek, 3. maja. Ker v prazničnih dneh vlaganje kandidatnih list ne bo mogoče, njihovi predlagatelji lahko to storijo še danes ali v četrtek do polnoči.



Danes do 13. ure je po podatkih Državne volilne komisije kandidatne liste vložilo 15 političnih strank.



V vseh osmih volilnih enotah so to storili v strankah SMC, SDS, SD, DeSUS, Lista Marjana Šarca, Dobra država, SNS in Zedinjenja Slovenija.



V sedmih volilnih enotah so kandidature zaenkrat vložili v NSi in Stranki Alenke Bratušek. SLS je svoje kandidate doslej predlagala v petih volilnih enotah, stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije pa v štirih.



Poleg tega so kandidatne liste v eni volilni enoti vložile zunajparlamentarne Stranka slovenskega naroda (Maribor), Naprej Slovenija (Kranj) in Gospodarsko aktivna stranka (Novo mesto).



Kandidature morajo stranke podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Za vložitev kandidature morajo v vsaki volilni enoti priložiti 100 oziroma 50 podpisov volivcev, odvisno od načina določanja kandidatnih list, ki ga imajo stranke zapisane v statutu.



Za vlaganje kandidatur s poslanskimi podpisi kandidatne liste se večinoma odločajo parlamentarne stranke. Iz DVK so danes nekaj po 12. uri sporočili, da so doslej ustrezno število podpisov podpore poslancev za svoje kandidatne liste predložile stranke SMC, SDS, SD, DeSUS, NSi Stranka Alenke Bratušek in Dobra država.



Ni pa še znano, kdo izmed poslancev je še prispeval podpise podpore h kandidaturi Stranke Alenke Bratušek, ki ima v DZ dve poslanki, ter Dobre države, ki jo vodi poslanec Bojan Dobovšek.