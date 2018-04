Kolone avtomobilov pred nekaterimi mejnimi prehodi s Hrvaško

Ljubljana - Na medpraznično pomladno soboto je ponekod na slovenskih cestah gneča, kolone vozil so predvsem pred nekaterimi mejnimi prehodi s Hrvaško. Tako je na Gruškovju čakalna doba za izstop iz države eno in na Dragonji pol ure, na Obrežju pa vozniki tako za vstop kot izstop iz države čakajo pol ure.Zastoji so torej predvsem pred mejnimi prehodi, približno kilometer dolga kolona vozil je pred mejnim prehodom Obrežje in pred koncem podravske avtoceste pri Podlehniku ter naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje. Zastoji so prav tako na cesti Šmarje-Dragonja.Približno kilometer dolga kolona je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Sneberjem.Povečan promet je danes ves dan pričakovati predvsem na cestah od Avstrije proti Hrvaški. V obratni smeri pa bo zaradi vračanja domačih in tujih turistov promet povečan že v torek popoldne, še bolj pa v sredo popoldne in zvečer.Več inofrmacij s slovenskih cest dobite TUKAJ