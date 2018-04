FOTO:Kresovi zagoreli, največji na Rožniku

" class="fb-xfbml-parse-ignore"> " data-width="620" data-show-text="true">

Ljubljana – Na predvečer praznika dela po Sloveniji potekajo mnoge prireditve, najštevilčnejša pa se je odvijala na ljubljanskem Rožniku, kjer je zbrane med drugim nagovorila predsednica ZSSS. Kot je povedala za STA, bodo med drugim izpostavili prekarnost in tiste, ki kljub zaposlitvi ne zaslužijo dovolj.Ob letošnjem prvem maju bodo po besedah Jerkičeve med drugim spomnili, da je gospodarska kriza mimo, zato je čas za izboljšanje položaja delavcev. Posebna priložnost za izpostavljanje delavskih zahtev je letos tudi zaradi bližajočih se parlamentarnih volitev, od strank pa pričakujejo, da bodo predstavile svoj program na tem področju.»Zahtevamo spremembe za mlade, ki vstopajo na trg dela, generacijo, ki je v rednem delovnem razmerju, a mora prejeti ustreznejše plačilo, in tudi starejše, ki so že upokojeni, a prejemajo neustrezne pokojnine,« je poudarila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Jerkičeva.Še naprej bodo sindikati opozarjali tudi na problematiko prekarnega dela in delavcev migrantov. »Vse pozivamo, naj se organizirano združijo v boju proti kapitalu,« je dejala.Sindikati ob letošnjem 1. maju, mednarodnem prazniku dela, tudi sicer med drugim opozarjajo na nesprejemljivost prekarnih oblik dela, ki delavcu ne nudijo ustrezne zaščite, in na slab položaj zaposlenih z nizkimi plačami. Več kot 50.000 delavcev s svojim delom ne zasluži dovolj in živijo v revščini, poudarjajo.