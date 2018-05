Letošnji april najtoplejši po letu 1800

merilna postaja april

2018 povprečje

1981

–

2010 odklon mesto največ leto Lisca (nad Sevnico) 11,6 6,7 4,9 1. 10,6 2007 Murska Sobota 15,3 10,5 4,8 1. 13,7 2000 Letališče

Maribor 14,8 10,2 4,6 1. 13,5 2000 Topol pri Medvodah 13,2 8,6 4,6 1. 13,0 2007 Šmartno pri Slovenj Gradcu 13,1 8,5 4,6 1. 11,8 2000 Kredarica 0,7 –3,8 4,5 1. 0,4 2007 Dobliče (pri Črnomlju) 15,0 10,6 4,4 1. 13,5 2000 Ljubljana Bežigrad 15,1 10,8 4,3 1. 14,7 2007 Kočevje 12,5 8,3 4,2 1. 11,3 1961 Novo mesto 14,7 10,6 4,1 1. 13,5 2007 Postojna 12,2 8,3 3,9 1. 12,2 2007 Rateče 9,6 5,9 3,7 2. 9,9 2007 Bilje (pri Novi Gorici) 15,1 11,6 3,5 1. 15,0 2007 Letališče Portorož 15,2 11,9 3,3 1. 14,7 2007

Četrti mesec letošnjega leta je postregel z izjemno toplimi temperaturami in obilico sonca. Padavine so bile časovno in prostorsko neenakomerno razporejene, a na državni ravni po količini niso veliko izstopale. Sončnega vremena je bilo veliko, od 25 do 40 odstotkov več kot v dolgoletnem povprečju, ki je večinoma med 140 in 200 urami, kažejo podatki Agencije za okolje (Arso).Posamezni popoldnevi so bili za april nenavadno topli; po nižinah se je nekajkrat ogrelo nad 25 °C, krajevno dan ali dva celo do 30 °C. Na portoroškem letališču smo 19. aprila izmerili 28,2 °C (aprilski rekord od začetka meritev leta 1987), v Biljah pri Novi Gorici in Volčah pri Tolminu dan kasneje 29,3 °C oziroma 29,2 °C.Na Kredarici je bilo 21. aprila 9,8 °C. V Novem mestu in Dobličah pri Črnomlju je bilo 23. aprila rekordno toplo, segrelo se je do 29,0 °C oziroma 30,0 °C (samodejna postaja v Dobličah je zabeležila celo 30,5 °C). V Ljubljani in Podnanosu je bilo najtopleje 28. aprila s 27,9 °C oziroma 29,7 °C. Dan kasneje je bilo v Lendavi in na mariborskem letališču za april rekordno toplo, izmerili smo 30,3 °C oziroma 28,9 °C, med drugim še piše v poročilu Arsa.V večjem delu Slovenije je bil temperaturni odklon celotnega aprila od povprečja referenčnega obdobja 1981–2010 med 3,5 in 4,6 °C, ponekod na vzhodu še več, ob morju pa tudi manj. Z izjemo manjših območij na zahodu je bil letošnji april najtoplejši v zadnjih desetletjih, na vzhodu tudi za več kot 1 °C toplejši od prejšnjega rekorda. Pred letošnjim je bil v večjem delu Slovenije najtoplejši april 2007, v vzhodni polovici Slovenije pa še april 2000 ali 1961.Zelo dolgi časovni nizi podatkov s širšega alpskega prostora, ki jih analizira avstrijska meteorološka služba v okviru projekta HISTALP kažejo, da je bil letošnji april v Sloveniji in Avstriji zanesljivo najtoplejši vsaj od leta 1800.Povprečna temperatura zraka in primerjava s preteklostjo: