Na štajerski avtocesti ni več zastoja

Slovenske Konjice - Večkilometrskega zastoja, ki je nastal na štajerski avtocesti med priključkom Celje-center in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru, ni več, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Zastoj je sicer nastal zaradi občasnega zapiranja predorov Golo Rebro in Pletovarje.



Po podatkih prometnoinformacijskega centra pa je zaradi prometne nesreče še vedno popolna zapora na cesti Krško-Zgornja Pohanca pri Krškem na Zdolski cesti. Zaradi popoldanske prometne konice so zastoji tudi na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Draženci-Ptuj in Škofja vas-Arclin.