Trčil v ograjo, se prevrnil na streho in drsel po avtocesti

Dars Gorenjska avtocesta

Nesreča se je zgodila na območju zoženja ceste na delovišču pri Podmežakli, v njej pa sta bila udeležena dva osebna avtomobila, ki sta vozila vsak v svoji smeri. Povzročitelj je peljal v smeri Kranja, ko je na točki preusmeritve na zapori avtoceste zapeljal na razmejitveno ograjo in se z avtomobilom prevrnil. Njegovo vozilo je nato po strehi drselo na drug prometni pas in tam trčilo z avtomobilom, ki ga je voznik vozil v smeri Karavank. V nesreči se je po podatkih policije lažje poškodoval povzročitelj nesreče.Promet na tem delu je bil urejen dvosmerno po enem smernem vozišču, so sporočili iz kranjske policijske uprave. Po približno dveh urah je promet na tem delu gorenjske avtoceste ponovno stekel.Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zaradi povečanega števila tovornih vozil nastal zastoj dolg približno dva kilometra. Skozi predor Karavanke bo promet zaradi del na avstrijski strani do 16. ure urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba je okoli 30 minut.Krajši čas je bil na primorski avtocesti zaradi previsokega tovornega vozila zaprt predor Dekani v smeri proti Ljubljani.Zaradi okvare vozila je oviran promet na dolenjski avtocesti pred izvozom Novo mesto zahod proti Ljubljani.Danes do 13. ure so možne desetminutne popolne zapore zaradi miniranja na glavni cesti Celje–Krško pri kamnolomu pri Zidanem Mostu.