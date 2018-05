FOTO:Ob prazniku dela sindikalni pozivi k spoštovanju pravic delavcev

Kaj se je zgodilo 1. maja leta 1886?



Na mednarodni praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih šest protestnikov.



Kongres ameriške zveze dela je leta 1888 sklenil, da razglasi 1. maj za delavski spominski dan v spomin na padle žrtve demonstracij dve leti prej. Za mednarodni praznik ga je razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije.

Ljubljana - Ob 1. maju, prazniku dela, ki se je po številnih krajih začel z budnicami, sindikati pozivajo k spoštovanju pravic delavcev. Hkrati izražajo nasprotovanje vse večjemu razraščanju negotovih oblik dela, ki delavcu ne dajejo ustrezne varnosti. Na ljubljanskem Rožniku so v ponedeljek opozorili, da se je treba proti takšnim izkoriščanjem boriti skupaj.Po prireditvah ob kresovih na predvečer praznika se bodo danes zvrstila tradicionalna prvomajska srečanja. Srečanja na Šmohorju se bo udeležil predsednik republikeki bo zbrane nagovoril. Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle,pa bo slavnostni govornik na prireditvi na Javorovici nad Šentjernejem, ki jo prireja Občina Šentjernej.V uradu predsednika republike bo danes dan odprtih vrat, obiskovalce pa bo sprejel in nagovoril predsednik Pahor. Pred predsedniško palačo bo kot običajno ob prazniku postrojena častna straža garde Slovenske vojske.Berlin/Pariz/Atene - Po svetu se bodo danes ob prazniku dela zvrstili številni tradicionalni shodi in protesti. Med drugim se bodo na različnih demonstracijah zbrali ljudje na ulicah Berlina, Pariza in Aten ter opominjali na pravice delavcev.Leto po zmagi Emmanuela Macrona na predsedniških volitvah v Franciji bodo sindikalisti na ulicah Pariza protestirali proti njegovim številnim reformam, ki so med drugim razburile javne uslužbence in študente.V Grčiji pa bodo sindikati organizirali stavko. V znak protesta proti varčevalnim ukrepom bodo stavkali v pomorstvu in železniškem prometu, kar pomeni, da bodo v pristaniščih v Egejskem morju ostali privezani vsi trajekti. Opoldne pa bodo v Atenah in drugih mestih potekale demonstracije.Med odmevnejšimi so običajno shodi in demonstracije v nemški prestolnici. Poleg tradicionalne demonstracije Myfest v berlinski četrti Kreuzberg, bodo po celem mestu organizirali še številne druge dogodke - od protestov do uličnih zabav. Tradicionalne demonstracije bodo letos ponovno tudi v Hamburgu, kjer pa se policija ne boji kakšnih izgredov. Kot so pojasnili, so levi skrajneži po lanskoletnih nasilnih demonstracijah ob robu vrha G20 izgubili podporo, zato policija tokrat ne pričakuje nasilnih izgredov.