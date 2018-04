Potres magnitude 1,3 so zaznaliu v bližini Ribnice, 36 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, so sporočili iz Agencije za okolje (Arso).



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci naselij Rapljevo, Pri Cerkvi - Struge in Kolenča vas. Na Uradu za seizmologijo ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).