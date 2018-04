Pahor pozval k enotnosti in izogibanju sovraštva med Slovenci

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače pozval k enotnosti in strpnosti. »Ni treba, da zavoljo sprave potegnemo matematično sredino med dvema resnicama. Sprava zame predstavlja ozračje strpnosti, da se kljub različnim pogledom na polpreteklo zgodovino ne izključujemo in ne sovražimo,« je dejal Pahor.



Pahor je v nagovoru ob današnjem dnevu odprtih vrat predsedniške palače, ki sovpada z državnim praznikom, dnevom upora proti okupatorju, opozoril še, da izključevanje drug drugega in sovraštvo med Slovenci ne sme zastirati naše državljanske dolžnosti, da sodelujemo pri tistih stvareh, ki so bistvene za narodovo usodo v prihodnjih letih in desetletjih.

Ne smemo pozabiti na vojne grozote

Spomnil je, da ob današnjem prazniku slavimo slovensko uporništvo in pogum, ki ju je treba vselej spoštovati in ceniti. Poudaril je, da se morajo tega zavedati in spomniti tudi prihodnje generacije, saj 21. stoletje ni zagotovo bolj varno in predvidljivo. Ob tem je opozoril še, da ideološki ali kakšni drugi pomisleki in razlike med Slovenci ne smejo biti nikoli pomembnejši od narodove svobode.



Čas, ko smo bili poleg domoljubnega upora Slovenci priča tudi revolucionarnemu in protirevolucionarnemu nasilju, povojnem totalitarnemu sistemu in izvensodnim pobojem, ne smemo nikoli pozabiti zato, da se to nikoli več ne ponovi, je še poudaril Pahor.



Ob današnjem prazniku je predsednik republike Borut Pahor sicer v predsedniški palači pripravil dan odprtih vrat. Ogleda palače in prireditve so se kot gostje udeležili tudi člani in članice Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, pred palačo pa je ob tej priložnosti postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Med 12. in 14. uro je predsedniška palača odprta tudi za druge obiskovalce.