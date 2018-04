FOTO:Počivalšek bi v turistični holding vključil kar osem družb

Delo/

Delo/

Delo/

Delo/

Delo/

Delo/

Delo/

Ljubljana – Strategija turizma že od jeseni predvideva konsolidacijo državnih turističnih družb pod eno streho, a je okoli tega še kar nekaj ugank. Poleg hotelskih bi želeli v to vključiti še druge družbe, vprašanje pa je, ali bo za to dovolj politične volje.Kot izhaja iz strategije trajnostne rasti slovenskega turizma, ima država trenutno posredno ali neposredno v lasti skoraj 32 odstotkov hotelskih in igralniških družb. V turističnem in hotelskem sektorju ima 38 odstotkov lastništva v 20 ključnih družbah, ki se ubadajo z neučinkovitim upravljanjem in nezadostnimi vlaganji. Zato strategija predvideva prestrukturiranje teh družb, pri čemer bi pod okriljem Slovenskega državnega holdinga (SDH) v ta namen oblikovali poseben sklad, ki bi omogočil konsolidacijo lastništva in profesionalno upravljanje. V ta namen je treba narediti analizo finančnih in poslovnih načrtov ter koncept razvoja in prestrukturiranja.S tem se prav zdaj ukvarjajo na SDH, kjer še ne morejo dati bolj konkretnih informacij, katere družbe bi vključili v ta mega turistični holding. Kot pišemo na prvi strani, je na seznamu osem družb: Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Istrabenz hoteli, Hit, Adria Turistično podjetje, Terme Olimia, Thermana in Uniorjeva turistična družba Unitur. Po kakšnih merilih je nastal ta seznam in zakaj denimo na njem ni Lipice Turizma, Term Čatež ali Casinoja Bled, ki so tudi v državni (so)lasti, ni znano.Na ministrstvu za gospodarstvo, kjer je ta zamisel nastala, teh imen sploh nočejo razkriti, ker da konkretnih odgovorov še ne morejo dati. Že zdaj pa je jasno, da bi bilo treba za uresničitev ideje gospodarskega ministraodkupiti določene deleže in podržaviti nekatera podjetja, poleg tega pa se tudi usklajevati z nedržavnimi igralci v tej dejavnosti, kot so sklad York in Bamli.Omenjena strategija je vladni dokument, zato je že slišati, da pred volitvami za sprejete načrte zmanjkuje politične volje, nova vlada pa lahko dokument tudi spremeni. A SDH je v vmesnem času zlasti zaradi dogajanja okoli Save že prisiljen sprejemati odločitve. Že 1. maja se tako izteče rok, do katerega se morajo Sava, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Gorenjska banka odločiti, ali bodo kot upnice NFD holdinga prevzele njegov 66-odstotni delež v Hotelih Bernardin.Večinski lastniki Save – SDH, Kapitalska družba (Kad) in sklad York – prav te dni iščejo dogovor, komu bodo zagotovili denar za prevzem Bernardina – Savi ali Savi Turizmu. York je za prvo rešitev, SDH za drugo, a kot je slišati neuradno, bi lahko bila srednja rešitev, da bi to izpeljali prek Save in nato prenesli na finančno bolj zdravo Savo Turizem. Spomnimo, da je DUTB terjatve do Save na zahtevo vlade prodala SDH in Kad prav zaradi ideje o turističnem holdingu. Istrabenz hoteli so v lasti Istrabenza, ki je v 16-odstotni lasti Save in 5-odstotni lasti DUTB, ki je tudi največji upnik družbe. Sava in DUTB sta hkrati upnici NFD holdinga, ki je 14-odstotni delničar Istrabenza in skupaj za Gorenjsko banko zunajsodno prodajata ta delež, ki naj bi ga kupila Sava oziroma Sava Turizem.Bolj odprta je konsolidacija lastništva drugih družb. Adria turistično podjetje, ki ima v lasti nastanitvene zmogljivosti, je v večinski lasti državne DSU, 12-odstotni delež pa ima SDH, iz česar je mogoče sklepati, da bi država ta delež odkupila. Enako bi bilo najbrž s termami Thermana, ki so zdaj v lasti slabe banke. Tudi Unitur, ki od začetka leta deluje kot samostojna turistična družba v okviru Uniorja in ima v svojem portfelju Terme Zreče in RTC Rogla, bi morala država, ki ima sicer v Uniorju 45-odstotni delež, odkupiti.Terme Olimia, kamor bi se lahko vrnil Počivalšek, če ne bo uspešen na volitvah, je država prek SDH in Kada skoraj tretjinska lastnica, družba pa je v klasifikaciji naložb že zdaj opredeljena kot pomembna. Nasprotno velja za igralnico Hit, kjer ima država 40 odstotkov navadnih delnic, saj je bila družba v klasifikaciji opredeljena kot portfeljska, torej za prodajo.Čeprav je ideja nastala na ministrstvu za gospodarstvo, Počivalšek vztrajno zagovarja, da država v turizmu nima kaj iskati. V zadnjem pogovoru za Delo je povedal, da pričakuje, da se bo oblikovala ena turistična divizija, katere naloga bo od podjetij s konkurenčnim upravljanjem dobiti več, temu pa bi po njegovih besedah morala slediti privatizacija.