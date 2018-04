Poslanca Branko Zorman in Bojan Krajnc izstopila iz SMC

SMC potrdila kandidatno listo, podpredsednika sta Brglez in Kozlovičeva

Svet SMC je na današnji seji potrdil kandidatno listo za junijske predčasne volitve v DZ. Na predlog predsednika stranke Mira Cerarja pa so imenovali podpredsednika stranke, to sta postala dosedanji podpredsednik Milan Brglez in Lilijana Kozlovič, so sporočili iz stranke. Vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer se umika iz politike.



Kot so sporočili iz stranke, dosedanja podpredsednica in vodja poslancev Kustec Lipicerjeva na prihajajočih volitvah ne bo kandidirala, ampak se bo vrnila v akademske kroge. Častna podpredsednica stranke pa je postala evropska komisarka Violeta Bulc.

Ljubljana – Poslanecse je zaradi zavrnitve novele zakona o igrah na srečo na današnjem vnovičnem glasovanju v DZ odločil za izstop iz stranke SMC. Kot je povedal za STA, so prav poslanci te stranke pripomogli k današnjemu padcu zakona, stranka pa po njegovih besedah ni več tista, v katero je vstopil pred štirimi leti.Zorman je povedal, da je bil po današnji zavrnitvi zakonske novele, ki jo je pripravil in ki bi liberalizirala trg športnih stav, negativno presenečen in razočaran, predvsem nad kolegi iz SMC, ki so glasovali proti ali so se glasovanja vzdržali.Zahvalil pa se je vsem, ki so podprli zakon, ki je bil po njegovem prepričanju dober za državni proračun, slovenski šport in invalidske organizacije. Že pred današnjim vnovičnim glasovanjem je zatrdil, da bi s sprejetjem zakona odpravili sistemsko anomalijo, ki hromi zadostno financiranje športa in onemogoča normalno delovanje športnih organizacij, prispevali k dodatnim prihodkom, namenjenim humanitarnim in invalidskim organizacijam ter izrazili nestrinjanje s sistemsko korupcijo, ki vlada na tem področju.Zaradi izida današnjega glasovanja se je odločil tudi izstopiti iz stranke SMC, saj so prav nekateri njeni člani v drugo »zrušili zakon«. Del poslancev SMC je medtem zakon podprl, prav tako kot poslanci SDS in nepovezani poslanci. Zakon je na koncu podprlo 35 poslancev, 26 pa jih je bilo proti. To ni bilo dovolj za vnovično potrditev po vetu državnega sveta.SMC po Zormanovih besedah ni več stranka, v katero je vstopil pred državnozborskimi volitvami pred štirimi leti in ki si je kot enega od ključnih ciljev zadala prizadevanja za skupno dobro in proti sistemski korupciji.»Danes so nekateri poslanci te stranke podprli prav to, sistemsko korupcijo pri financiranju športa,« je podčrtal in dodal, da je premier, ki opravlja tekoče posle, z osebnim posredovanjem ta teden v poslanski skupini v podporo zavrnitvi zakona kljub deklarativnemu boju proti starim silam v politiki zaščitil prav te stare sile v športu.Prav ta premierjev obisk v poslanski skupini in »poskus pritiska na poslance z neposrednim ukazom, da moramo glasovati proti« je pretehtal pri njegovi odločitvi. Razlogi, ki jih je za svoje navodilo dal Cerar, so bili po Zormanovih besedah smešni, predsednik vlade in SMC pa je trikrat ponovil, da vsebine ne pozna, a da »ga je treba zrušiti«.Čeprav je premier v svojem obisku pozival k strnitvi sil pri glasovanju o zakonu, pa je, tako Zorman, naredil obratno. V preteklih dneh je omenjal tudi govorice o poskusih kupovanja glasov. Na vprašanje, če je šlo pri tem tudi za poslance SMC, je odgovoril, da ne ve in da so se govorice, ki jih je slišal, nanašale na druge poslanske skupine. Glede na Cerarjev osebni angažma pa dopušča tudi to možnost, čeprav ne želi ugibati. »V vsakem primeru je bil namen starih sil dosežen,« je ugotovil in dodal, da gre lahko tudi za kakšno vračanje uslug ali kaj podobnega.Je pa pripomnil še, da je Športna loterija bankomat določenih posameznikov in najmanj ene politične stranke »rdeče barve«. Že pred glasovanjem je na seji DZ izpostavil, da je predsednik uprave Športne loterijeaktiven član SD.Ob odločitvi za izstop iz stranke je Zorman umaknil tudi soglasje za kandidaturo na prihajajočih volitvah, »za zdaj« pa ne razmišlja o drugih opcijah.Po izstopu Zormana je stranko in njeno poslansko skupino danes zapustil še poslanec. Kot je navedel za STA, je povod za to zahrbtna manipulacija izvršnega odbora z njegovo kandidaturo, med pravimi vzroki pa navaja demokratični deficit v stranki.Vzroki za izstop iz stranke so tudi dezorganizacija delovanja stranke na vseh nivojih ter slabo in netransparentno finančno poslovanje stranke, je pojasnil Krajnc.Svet SMC sicer prav zdaj razpravlja o kandidatni listi SMC za junijske državnozborske volitve oz. jo bo predvidoma potrdil. Sodeč po javnomnenjskih anketah, ki stranki na tokratnih volitvah kažejo, da bo dobila precej manj poslancev kot leta 2014, je jasno, da se jih bo kar nekaj moralo iz DZ posloviti.Nekaterih vidnejših poslancev SMC ne bo med kandidati za volitve bodisi po lastni odločitvi bodisi po odločitvi stranke, nekateri pa so glede na analize kandidati v težko izvoljivih okrajih.