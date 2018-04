Prihajajo plohe. So kresovi ogroženi?

Arso Za vso Slovenijo obstaja možnost ploh. FOTO: Arso

Zadnji aprilski dan prinaša bolj nestanovitno vreme. Od zahoda se bo prehodno pooblačilo. Krajevne plohe in posamezne nevihte bodo od zahoda dopoldne segle do osrednje Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v vzhodnih krajih do 25 stopinj Celzija.Do večera, ko bodo po Sloveniji zagoreli kresovi, se bo vreme po napovedih vremenoslovcev ustalilo. Sredi dneva bodo plohe povsod ponehale, popoldne se bo postopoma zjasnilo.Prvi maj bo večinoma sončen. Proti večeru bo oblačnost od jugozahoda začela naraščati. Pihal bo večinoma šibek jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.V noči na sredo bo na zahodu prehodno občasno deževalo. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne padavine. V četrtek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).