Ponekod že nevihte, razglašena nevarnost toče

Jure Eržen/Delo/ Čaka nas najmanj nekaj dni nestanovitnega vremena.

Popoldne bo deloma sončno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 18 do 24 stopinj Celzija. Prve nevihte so že nastale v okolici Lendave in se pomikajo nad Goričko. V Pomurju je razglašena rdeča, najvišja stopnja verjetnosti za točo. Nevihtno je tudi nad Babnim Poljem in na zahodu, kjer najbolj pada nad Knežakom.Zvečer in v prvi polovici noči bodo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih še nastajale plohe in nevihte, ki jih lahko spremljajo močnejši nalivi, sunki vetra in toča.Največja verjetnost za močnejše nevihte bo na severovzhodu Slovenije v Prekmurju in Podravju, nevihte pa niso izključene tudi drugod na vzhodu države. Proti zahodu se bo možnost neviht manjšala.Prvi majski delovni dan bo deloma sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, tudi nevihte. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).V petek in soboto bo nestanovitno vreme s pogostimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami.