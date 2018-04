Starši zahtevajo odgovore glede obiska v vrtcu

Šmarje pri Jelšah – Svet staršev šmarskega vrtca bo danes obravnaval januarski obisk Ivana Lovreca s Ptuja v igralnicah enote Sonce. Vrtec ga je najel, da bi poiskal rešitev za zimske vrtove. Starši so postali sumničavi, ko so ugotovili, da gospod ni arhitekt, in ko so se pojavile govorice, da naj bi se ukvarjal z bioenergijo in bil nekakšen duhovni učitelj. Uradno kaj takega ni znanega.



O dogodku smo izvedeli iz anonimnega pisma, kjer piše, da je konec januarja v popoldanskih urah po vrtcu hodil neznan moški: »Po vrtcu se je sprehajal vsaj eno uro in pol, obiskal vsako igralnico ter bil v stiku z otroki. Ko smo delavci izpostavili, da gospod ni gledal igralnice oziroma zimskih vrtov, ki jih v vseh igralnicah sploh ni, smo doživeli zastraševanje z odvetniki, državnim tožilstvom, policijo.« V pismu še dodajajo, da h gospodu nekateri zaposleni tudi hodijo: »V svojem prostem času naj obiskujejo, kogarkoli si želijo, ni pa v redu, da svojega duhovnega učitelja pripeljejo med zaposlene in k otrokom.«



Starši, ki so za obisk izvedeli, so zahtevali odgovore. Predsednica sveta staršev Saša Ogrizek od vodstva ni izvedela veliko: »Najprej so pojasnili, da je gospod arhitekt, pa se je izkazalo, da ni. Ampak pred sejo nočem ničesar podrobneje komentirati.« Na sejo so precej čakali, saj Ogrizkova od vrtca ni dobila kontaktnih podatkov staršev, češ da so to osebni podatki. Na seji sveta zavoda je povedala, da jo ovirajo pri sklicu seje, svet zavoda je sprejel sklep, da seja mora biti. Ta bo danes po treh mesecih od dogodka.

Vrtec: Nič neprimernega

Ravnateljica Jelka Kitak je odgovorila, da »o obiskih serviserjev, projektantov, vzdrževalcev in podobnih obiskih, kjer so predmet pregleda oziroma opravila prostori in oprema, predhodno ni treba obveščati staršev in strokovnih delavcev, saj se ne nanašajo na vzgojno delo, ampak zgolj na zagotavljanje ustreznih razmer za delo. Vsekakor pa vse obiske spremljamo pri njihovem delu.« Dejala je, da je bilo tako tudi ob obisku Lovreca, kjer se ni zgodilo prav nič, kar piše v pismu. Kljub temu je prijava priromala na policijo, ki pa suma kaznivega dejanja ni zaznala.



Kitakova je poudarila, da se z zimskimi vrtovi zaradi lege in dotrajanosti ukvarjajo že dalj časa. Poleti morajo imeti zaradi pripeke ves čas odprte tende, kar zelo vpliva na osvetlitev prostorov. Dodala je, da so v času njenega mandata že imeli nekaj gradbenih projektov: »Vse se začne z idejnimi rešitvami, pri nekaterih je doslej sodeloval tudi Lovrec, Služnost, s. p., v sodelovanju z birojem Marinič.« Po aplikaciji za prikaz porabe javnega denarja Erar je vrtec Lovrecu januarja 2017 plačal 2400 evrov, biro Marinič ni od vrtca prejel še ničesar.



Na vprašanje, kako je vodstvo našlo prav gospoda s Ptuja, ki je imel leta 2016 vsega 16.130 evrov prihodkov in 100 evrov dobička, je pojasnila: »Na podlagi več mnenj o instituciji Služnost in biroju Marinič smo z njimi vzpostavili poslovni kontakt.« Kitakova ni odgovorila, ali je bila sama oziroma katera od sodelavk pri gospodu zasebno, je pa poudarila, da ji ni znano, da bi bil bioenergetik ali duhovni učitelj: »Na podlagi našega poslovnega sodelovanja pa smo prepričani, da je pripravljen vsakomur prisluhniti. Žal je sodelovanje z nami odpovedal, kar je škoda za vrtec.«

Kaj je bioenergija?

Ivan Lovrec je dejal, da je sodelovanje z vrtcem že prekinil: »Dokler ne bodo uredili medsebojnih odnosov. Zelo sem žalosten, ampak zadeva je šla predaleč. Tam sem bil prav tisti dan zato, ker sem zagovarjal stranko na sodišču v Šmarju in sem lahko vse v enem dnevu opravil. Jaz delam idejne zasnove, kolega, ki je arhitekt, potem to naredi. V vrtcu sva bila enkrat ali dvakrat.«



Nekateri na Ptuju ga poznajo po tem, da naj bi ljudem veliko svetoval, enim je pomagal s pravnimi storitvami, nekateri uporabljajo tudi besedo bioenergetik. Vendarle Lovrec tovrstne dejavnosti nima registrirane, glavna dejavnost njegovega podjetja je po podatkih Ajpesa podjetniško in poslovno svetovanje, registrirano ima med drugim arhitekturno projektiranje, pa tudi alternativne oblike zdravljenja in dnevno varstvo otrok. Na vprašanje, ali se ukvarja tudi z bioenergijo, pa je odgovoril: »Ne razumem pojma bioenergetik. Povejte mi, kaj je to, pa vam bom povedal, ali sem bioenergetik. Če pa pride kdo po nasvet, mu ga dam.«



Kitakova, ki je vodenje vrtca po dramatičnem dogajanju s prejšnjo ravnateljico prevzela julija 2015, je prepričana, da je ta zgodba konstrukt: »Kaj drugega ne more biti. Zgodba ima večje razsežnosti, zato so o dogajanju obveščeni ustrezni organi.« Po naših informacijah naj bi policija preverjala še dve zadevi iz vrtca.



Inšpektorat za šolstvo je pobudo o domnevno spornem dogodku prejel prejšnji teden: »Pobudo smo v delu zaradi nepristojnosti našega organa že odstopili inšpektoratu za delo (zastraševanje delavcev s strani vodstva, grožnje …), inšpektorica pa je že začela postopek.«