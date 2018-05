FOTO:Anketa dela: Stranka Janeza Janše stopila v prvi plan

/

Ljubljana – Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi sodeč po anketi zmagala opozicijska stranka SDS, ki je v primerjavi z aprilom izboljšala rezultat za pet odstotnih točk. Blizu ji je LMŠ, medtem ko SD že nekoliko zaostaja.Predzadnja predvolilna anketa Dela je bila izvedena približno mesec dni pred volitvami, med 2. in 5. majem, ko je bilo veliko potencialnih volivcev na počitnicah. V dneh, ko se je začela tudi uradna predvolilna kampanja, je vodstvo prevzela SDS, ki je bila nazadnje na prvem mestu januarja letos, nato pa je v raziskavah javnega mnenja začela prevladovati lokalna stranka Lista Marjana Šarca, ki je po lanskih predsedniških volitvah začela kazati tudi nacionalne ambicije. Tokrat je LMŠ na drugem mestu in ne zaostaja veliko za SDS, je pa SD v tem mesecu nekoliko popustila, čeprav so njeni člani, tako kot pripadniki drugih strank, že izjemno aktivni. A osnovno pravilo, ki se je izoblikovalo letos, ostaja – na vrhu imamo trojico strank SDS, LMŠ in SD, ki se izmenjujejo v vodstvu, nato pa se od ankete do ankete različno odrežejo.V drugem planu so stranke, ki se bodo zagotovo uvrstile v parlament. Med slednjimi najbolje kaže Levici, ki je v primerjavi z zadnjo anketo precej pridobila, NSi ohranja raven in ne dosega preboja, je pa precej padla podpora stranki SMC. Potem ko je Miru Cerarju z odstopom sredi marca uspelo ustaviti padanje in celo obrniti krivuljo proti rasti, je zdaj podpora klecnila. Učinek šoka je očitno izzvenel, v SMC pa so v zadnjih tednih imeli nekaj pretresov zaradi izstopov poslancev, kar bi lahko pustilo posledice na podpori.V državni zbor se bo zagotovo uvrstil Desus, zelo blizu pa je tudi Stranka Alenke Bratušek. Ta je v tem trenutku edina resna za preboj v parlament, kar bi pomenilo, da bi ponovila rezultat pred štirimi leti. Ostale stranke bi ohranile status zunajparlamentarnih strank; med njimi najbolje kaže Piratom, blizu je SLS, medtem ko imajo SNS in stranka Zelenih Andreja Čuša podporo tik pod dvema odstotkoma. Dobra država, Lista novinarja Bojana Požarja, PS ter Združena levica in Sloga beležijo podporo okoli odstotka.ostaja najbolj priljubljen politik na Slovenskem, prav tako druga, se je pa na tretje mesto prebilaoziroma si to mesto deli s. Peto mesto ohranja, ki pa je v tem mesecu doživel največji padec povprečne ocene, tako kot. Ta je pristal na 17. mestu. Največji skok navzgor je doživel. Z barometra priljubljenosti se ta mesec poslavljatain, nanjo pa se vračatain