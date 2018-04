Stranke z volilnimi okraji preigravajo svoj rezultat

Ljubljana – Politične stranke v teh dneh potrjujejo kandidatne liste, s katerimi bodo nastopile na parlamentarnih volitvah. Medtem ko v SDS in Levici vseh kandidatov še niso razkrili, so to v drugih parlamentarnih strankah že storili.



V nekaterih volilnih okrajih bo tekma za poslanski sedež še posebej napeta. Stranka v vsaki od volilnih enot volivcem ponudi od šest do enajst kandidatov. Na kandidatni listi so izvoljeni tisti, ki dobijo večji delež glasov. Po do zdaj znanih podatkih bo med prepoznavnimi političnimi obrazi največja gneča v Kamniku, Ljubljani in Grosupljem. Vsi kandidati še niso znani, stranke jih bodo razkrile najpozneje 3. maja, ko se bo predvolilna kampanja uradno začela.

Večina v varnih okrajih

Predsedniki strank bodo večinoma nastopili v enotah, iz katerih prihajajo. Premier v odstopu in predsednik SMC bo kandidiral v tretji enoti (Vič - Rudnik). V kranjski volilni enoti bosta kandidirala dva predsednika političnih strank – Desusov Karl Erjavec v Tržiču, Alenka Bratušek pa se bo za izvolitev spet potegovala v Kranju. Bojan Dobovšek, ki vodi Dobro državo, je na listi v prvem bežigrajskem okraju, prvaka SD Dejana Židana pa so v stranki ponovno uvrstili v murskosoboški okraj. V isti enoti, vendar v Ljutomeru, se bo pod okriljem Desusa za glasove boril vodja poslanske skupine Franc Jurša. Na volitve se odpravljajo z 68 novimi obrazi, je včeraj ob potrjevanju kandidatne liste pojasnil Erjavec, saj želijo stranko pomladiti.

Poslanci v ponovno izvolitev

V SMC se na volitve podajajo z dvema tretjinama sedanjih poslancev. Od 36 izvoljenih na zadnjih volitvah jih je po zadnjih izstopih iz stranke ostalo 32, od katerih jih kandidira 24. Poleg ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška od članov vlade kandidirata še Peter Gašperšič in Jure Leben, oba z infrastrukturnega ministrstva. Največ znanih imen je v tretji volilni enoti, kjer so poleg njiju še poslanci Saša Tabaković, Mitja Horvat, Jani Möderndorfer in Simon Zajc. Podpredsednik državnega zbora Milan Brglez je uvrščen v drugi bežigrajski okraj četrte enote.



Za ponovno izvolitev se bodo poleg Tonina potegovali vsi poslanci opozicijske NSi – Jernej Vrtovec v Ajdovščini, Ljudmila Novak v Ribnici in Domžalah, Iva Dimic v Logatcu in Jožef Horvat v Lendavi.

Nekaj še neznank

Socialni demokrati se na volitve podajajo z več znanimi obrazi. Poleg ministric za delo in za obrambo Anje Kopač Mrak in Andreje Katič bodo kandidirali nekdanji ministri Jernej Pikalo, Franc Križanič in Ljubica Jelušič. Od sedanjih poslancev zaradi upokojitve ne bo kandidirala le Marija Bačič, nov mandat pa bodo poskušali pridobiti Matjaž Han, Matjaž Nemec, Bojana Muršič in Jan Škoberne. V boj se vračajo tudi nekateri nekdanji poslanci, kot so Samo Bevk, Marijan Križman, državna sekretarka v Cerarjevem kabinetu Andreja Črnak Meglič in nekdanji sindikalist Dušan Semolič ter glavni tajnik stranke Dejan Levanič. Kot nov obraz v peti enoti, na Koroškem, bo kandidirala pravnica Dominika Švarc Pipan. Levica kandidatov še ne razkriva, znano je le, da se bodo trije poslanci potegovali v istih okrajih kot na prejšnjih volitvah: Matej Tašner Vatovec v Kopru, Franc Trček v Mariboru in Violeta Tomič v prestolnici.

Stranke čim boljše možnosti za uspeh

V katerem okraju kandidira posamezni kandidat stranke, nikakor ni zanemarljivo. Če volivci kandidata v okraju poznajo, je večja verjetnost, da mu bo uspelo, komentira dr. Jurij Toplak z mariborske pravne fakultete. Nekateri okraji so tradicionalno bolj naklonjeni levici ali desnici oziroma določeni stranki. »Posamezni kandidat ima v takšnem okraju veliko možnosti za uspeh, saj bodo volivci stranke volili zanj, četudi ga ne poznajo,« pravi Toplak. Stranke zaradi tega v okraje, kjer predvidevajo uspeh, predlagajo kandidate, za katere si želijo, da pridejo v državni zbor, s čimer želijo optimizirati rezultat.