Strela udarila v tri strehe in zanetila požare

Voda zalivala objekte

Kakšno vreme nas čaka:



Dopoldan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nizka oblačnost. Možna bo kakšna ploha. Več spremenljive oblačnosti bo popoldne in zvečer, ko se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Predvsem v južni Sloveniji bodo krajevno možni tudi močnejši nalivi. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo popoldne prehodno nekoliko okrepila in zvečer ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).



V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Padavine bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 18 do 25 stopinj celzija.



V soboto bo še nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. V nedeljo bo večinoma sončno s kakšno ploho.

Neurja so divjala predvsem na vzhodu in jugu ter v osrednjem delu države, kjer so zaznali številne udare strel. Malo pred pol deseto uro zvečer je na Partizanski cesti v Rogaški Slatini strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila ogenj, poroč auprava za zaščito in reševanje. Gasilci so domačim pomagali rešiti živino in delovne stroje iz poslopja, omejili ogenj, da se ni razširil na stanovanjsko hišo, in ga pogasili. Poškodovanih ni bilo, gospodarsko poslopje pa je zgorelo v celoti.Malo po 20. uri pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjskega objekta v naselju Radovci v občini Grad. Začetni požar je že začel gasili lastnik hiše, nato so posredovali gasilci, ki so dokončno pogasili in pregledali ostrešje s termovizijsko kamero. Kmalu po 19. uri jpa e v kraju Kupšinci zaradi udara strehe začelo goreti ostrešje stanovanjskega objekta. Požar so pogasili gasilci.Težave je povzročala tudi meteorna voda, ki je zalivala objekte v občinah Beltinci, Puconci in Turnišče. V kraju Pušča je meteorna voda zalila 12 objektov, v Murski Soboti pa 11 objektov. V kraju Gomilice je močan dež poškodoval streho in poplavil stanovanjsko hišo. Gasilci so pokrili streho in prečrpali vodo.Po strehah in pridelkih je klestila tudi toča. V Dobrovniku je toča poškodovala streho šestih hiš, ki so jih gasilci nato prekrili s folijo.Zaradi besnenja narave je po 21. uri brez elektrike na v Ljutomerju ostalo 516 odjemalcev, v občini Lendava pa 2087 odjemalcev, še poroča uprava za zaščito in reševanje.