To je 100 najvplivnejših Slovencev v letu 2017

Lestvico 100 najvplivnejših Slovencev, ki je danes izšla v reviji Obrazi 100, je sestavilo 14 uglednih odgovornih urednikov, avtorjev in direktorjev iz vseh večjih slovenskih medijev. Med žiranti je bil tudi v.d. odgovornega urednika Dela Uroš Urbas.

Postopek izbire je potekal dvokrožno; najprej so člani žirije vsak zase nominirali ljudi, ki so po njihovi oceni v letu 2017 pomembno vplivali na življenje v Sloveniji ali tudi širše. Prispelo je kar 784 nominacij za 394 različnih osebnosti. V drugem koraku so izmed tistih, ki so prejeli dve nominaciji ali več, s tajnim glasovanjem določili lestvico 100 najvplivnejših Slovencev za leto 2017. Vpliv so definirali takole: »Oseba je v letu 2017 ključno oblikovala, tvorila, spreminjala področje, na katerem se profesionalno ali prostovoljno angažira. Na ta način je pomembno vplivala na življenje in delo ljudi, ki so na tem področju aktivni ali od njega odvisni. Oseba daje temu okolju močan pečat in je za to okolje visoko referenčna.«

Po vrsti športnih presežkov, ki jo je kronala zlata medalja za Slovenijo na lanskem evropskem prvenstvu v košarki, kjer je prejel tudi naziv najkoristnejšega košarkarja tega prvenstva, je kapetan za Slovenijo zlate košarkarske reprezentancezdaj prejel še naziv najvplivnejši Slovenec za leto 2017. In tega je bil iskreno vesel. »Vsak športnik hoče biti zgled. Ta naziv najvplivnejšega Slovenca za leto 2017 pa je nekaj posebnega, ker ni povezan le z mojim košarkarskim znanjem, temveč tudi z mojo osebnostjo,« je med drugim dejal v intervjuju za Obraze 100, kjer je lestvica danes tudi objavljena.Posebnost tokratne lestvice 100 najvplivnejših Slovencev je, da na njenem vrhu kraljujejo športniki. Na drugem mestu je tako košarkar, tretja je alpska smučarka, četrti predsednik Uefe, peti selektor zlate košarkarske reprezentance, šesti pa vratar Atletica MadridNa lestvici so poleg športnikov tudi politiki, podjetniki, gospodarstveniki, znanstveniki, sindikalisti, kulturniki, novinarji in televizijski voditelji, humanitarni delavci, medijski lastniki in direktorji. Med slednjimi je na 34., mestu tudi predsednik uprave FMRNa 25. mestu na lestvici je, jezikoslovec in literarni zgodovinar, pa tudi Delov kolumnist, ki ste mu bralci Dela lani podelili naziv Delova osebnost leta. Ker je tudi soustanovitelj portala Fran, Uroš Urbas v Obrazih 100 o njem med drugim zapiše: »Dokazal je, da lahko prav z digitalizacijo približa slovenščino vsakomur. Če ste do zdaj guglali, kaj pomeni določena beseda in kako se pravilno napiše, zdaj lahko franate. Na spletnem naslovu Fran niso samo slovarji, ampak je to po zaslugi dr. Ahačiča celovit portal priročnikov slovenščine: slovarji, zgodovinske slovnice, pravopis in svetovalnica.«Ni pa dr. Kozma Ahačič edini Delov kolumnist, ki se je uvrstil na lestvico. Na njej je tudi astrofizičarkana 32. mestu. Lani je sodelovala pri izjemnem odkritju gravitacijskih valov in med olimpijske zmagovalce poslala svojega študenta, ki je prvi Slovenec, ki je zmagal na katerikoli naravoslovni olimpijadi.Med politiki je najvišje na lestvici na 8. mestu zmagovalec lanskih predsedniških volitev in predsednik republike. Na 19. mestu pa je Pahorjev izzivalec v lanski predsedniški tekmi,, kamniški župan in predsednik liste Marjana Šarca, ki ga trenutne raziskave javnega mnenja pred letošnjimi junijskimi volitvami uvrščajo med pretendente na položaj predsednika vlade. Na 28. mestu pa je predsednik SDS, ki se prav tako poteguje za premierski položaj. Predsednik vlade v odstopuje 35. na lestvici. Predsednik SD in kmetijski minister, ki je po raziskavah javnega mnenja prav tako v tekmi za položaj predsednika vlade na letošnjih volitvah, je na lestvici najvplivnejših Slovencev za leto 2017 na 96. mestu.