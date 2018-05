Tusk in Cerar na delu v Ljubljani, na večerji v Piranu

Ljubljana - Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, bo danes na delovnem obisku gostil predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. Četrti obisk Tuska v Sloveniji bo potekal v kontekstu priprave na majski vrh EU in Zahodnega Balkana ter junijsko zasedanje Evropskega sveta. Govorila bosta o razmerah na Zahodnem Balkanu in migracijah.



Slovenski premier in predsednik Evropskega sveta se bosta najprej sestala na pogovorih v Ljubljani, zvečer pa se bosta odpravila še v Piran, kjer bo Cerar gostu priredil večerjo, so napovedali v njegovem kabinetu.



Srečanje bo osredotočeno na priprave vrha EU in Zahodnega Balkana, ki bo 17. maja v Sofiji, ter junijski vrh EU. Ključne teme današnjih pogovorov bodo razmere na Zahodnem Balkanu, migracije, reforma skupnega azilnega sistema in druga aktualna vprašanja, povezana s prihodnostjo EU.

Tusk na delovnem obisku v Ljubljani nazadnje aprila lani

Pred dnevi so iz Tuskove tiskovne službe sporočili, da bodo voditelji članic unije na predvečer vrha EU in Zahodnega Balkana razpravljali o digitalnih vprašanjih, inovacijah in raziskavah ter o mednarodni trgovini in junijskem vrhu, ki bo osredotočen na migracije, večletni evropski proračun po letu 2020 in prenovo območja evra.



Tusk, ki je bil na delovnem obisku v Ljubljani nazadnje aprila lani, je bil pretekli teden na turneji po Zahodnem Balkanu, v okviru katere je obiskal Tirano, Podgorico, Beograd, Sarajevo in Skopje. V makedonski prestolnici se je udeležil vrha pobude Brdo Brioni.



V Slovenijo bo prišel zgolj nekaj dni po ustni obravnavi v povezavi s postopkom Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja odločitve arbitražnega sodišča o meji med državama, ki je v sredo potekala na Evropski komisiji.