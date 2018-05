Tusk v Sloveniji o pripravah vrha EU v Sofiji

Bruselj - Obisk predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska v nedeljo in ponedeljek v Sloveniji na povabilo premierja Mira Cerarja, ki opravlja tekoče posle, bo osredotočen zlasti na priprave vrha EU in Zahodnega Balkana, ki bo 17. maja v Sofiji, ter na splošno na razmere v regiji, so sporočili iz Tuskove tiskovne službe.



Poleg omenjenega bosta Tusk in slovenski premier naslovila še druge teme, ki bodo na dnevnem redu majskega vrha v Sofiji in junijskega vrha EU v Bruslju, so še sporočili iz Tuskove tiskovne službe.



Voditelji članic unije bodo na predvečer vrha EU in Zahodnega Balkana razpravljali o digitalnih vprašanjih, inovacijah in raziskavah ter o mednarodni trgovini in junijskem vrhu, ki bo osredotočen na migracije, večletni evropski proračun po letu 2020 in prenovo območja evra.

Na turneji po Zahodnem Balkanu

Tusk je bil minuli teden na turneji po Zahodnem Balkanu, v okviru katere je obiskal Tirano, Podgorico, Beograd, Sarajevo in Skopje. V makedonski prestolnici se je udeležil vrha pobude Brdo Brioni.



V Slovenijo bo prišel zgolj nekaj dni po tem, ko bo na Evropski komisiji potekala ustna obravnava v povezavi s postopkom Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja odločitve arbitražnega sodišča o meji med državama.



Tusk je bil na povabilo Cerarja nazadnje na delovnem obisku v Sloveniji aprila lani. Takrat sta osrednjo pozornost namenila prihodnosti Evropske unije, izstopu Velike Britanije iz unije ter razmeram na Zahodnem Balkanu.