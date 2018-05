»V državi potrebujemo red, ne govorim pa o diktaturi« (VIDEO)

Ljubljana

- Željo po več vpliva pojasnjuje na primeru kmetije. »Če je moja, lahko delam, kar želim. Če sem samo najemnik, pa ne. Gre tudi za vprašanje suverenosti, saj lastnina pomeni, da imaš pri stvareh besedo. Vsaka država, ki da kaj nase, ima tudi nekaj lastnine,« pojasnjujeListi Marjana Šarca po javnomnenjskih anketah kaže dobro. Povsem mogoče je, da se bo iz fotelja kamniškega župana po 3. juniju preselil v premierskega. Meni, da lahko to funkcijo opravlja prav tako dobro kot predhodniki. Prepričan je, da je treba izkoristiti priložnost, če jo imaš. »Nekateri so jo imeli, imeli so priložnost sestaviti vlado, pa jim je ni uspelo. Danes imamo to priložnost mi. Upam, da bomo naredili tako, kot mislimo, da je prav in da je dobro za državo,« poudarja.O morebitnih povolilnih koalicijah ne špekulira, češ da je treba najprej videti, kdo bo kaj dobil in koliko. Izključuje pa možnost koalicijskega povezovanja s SDS, če jo bo še vodil. »To govorim, ker je čas za novo generacijo. Če bom jaz čez 25 let še vodil stranko, me boste verjetno čudno gledali in rekli, da je že čas, da grem,« razlaga. Na vprašanje, ali so res in koliko na njegovo listo kandidatov za poslance vplivali različni strici iz ozadja, odgovarja: »Slišal sem različne stvari o tem, da so obstajali neki seznami imen, ki bi jih radi umestili na našo listo. Marsikaj res vem, a ne bi o tem govoril javno.«Pred volitvami k njemu v Kamnik prihaja marsikdo, med drugim se je tam pojavil predsedik uprave NLB, s katerim se je pogovarjal predvsem o lokalnih zadevah. » Ne vem, o čem se je nameraval pogovarjati on. Kakšni drugi pogovori pa ne bi bili smiselni. A me je začudilo, zakaj bi šef NLB prišel v Kamnik. Doslej ga ni bilo,« je povedal Šarec.Celoten intervju s Šarcem objavljamo v jutrišnji Sobotni prilogi, sledili pa bodo še intervjuji z drugimi predsedniki največjih parlamentarnih strank in tistimi, ki jim po javnomnenjskih raziskavah kaže najbolje na volitvah.