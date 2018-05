V osnovnih šolah danes nacionalno preverjanje znanja, v srednjih splošna matura

Ubežni delci in Pomladni dan

Letos tematski sklop »Človek med preteklostjo in sedanjostjo« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ubežni delci Anne Michaels in Pomladni dan Cirila Kosmača.

Drugi del pisnega izpita iz materinščine bodo dijaki pisali 29. maja

Ljubljana - V 6. in 9. razredih osnovnih šol danes s preverjanjem znanja maternega jezika začenjajo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), v srednjih šolah pa se s pisanjem eseja začenja splošna matura. Nacionalno preverjanje znanja bo opravljalo 19.362 učencev 6. razreda in 16.990 učencev 9. razreda, k maturi pa se je prijavilo 6739 dijakov.Od učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda, bo NPZ opravljalo 101 učenec 6. razreda in 131 učencev 9. razreda. V 6. razredu bo omenjeno preverjanje znanja opravljalo tudi 1682 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa 1675.NPZ bo na vseh osnovnih šolah potekalo od danes do srede. Danes bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine. V ponedeljek pa bo potekal pisni preizkus znanja matematike. V sredo bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina), učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta (kemija, glasbena umetnost, tehnika in tehnologija, prvi tuji jezik).Učenci 9. razreda bodo z dosežki seznanjeni 29. maja, učenci 6. razreda pa 5. junija. Kot pravi direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, bodo dosežki dodatna informacija učencem, staršem in šolam o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in primerjavo z državnim povprečjem.Na spomladanskem roku splošne mature bodo dijaki danes pisali prvo izpitno polo - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Letos tematski sklop »Človek med preteklostjo in sedanjostjo« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ubežni delci Anne Michaels in Pomladni dan Cirila Kosmača.Drugi del pisnega izpita iz materinščine bodo dijaki pisali 29. maja. 9. junija bo potekal pisni izpit iz matematike, med 30. majem in 14. junijem pa pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali v prvi polovici junija. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 13. in 22. junijem.Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni 11. julija.