Verbund posredno priznal krivdo za poplave

Dravograd – Avstrijska obmejna občina Labot (Lavamünd) je umaknila tožbo zaradi škode v poplavah leta 2012 v višini 620.000 evrov zoper njihovega upravljavca hidroelektrarn na Dravi, avstrijsko družbo Verbund, in se z njimi poravnala. Na občini zanikajo, da so se dogovorili za odškodnino, neuradno pa smo izvedeli, da ji bo Verbund za zaščito pred poplavami namenil 1,9 milijona evrov.



Martin Laber iz občine Labot je pojasnil, da so se za umik tožbe odločili po tem, ko je javni tožilec v Celovcu v začetku leta ukinil kazenski postopek zoper Verbund. »Možnost za uspeh v civilnih postopkih se je precej zmanjšala, povečalo pa se je tveganje za dolgotrajen in drag sodni postopek,« pravi Laber. Občinski svet v Labotu je odločitev o poravnavi sprejel soglasno pred nekaj dnevi. V Labotu trdijo, da za umik tožbe ne bodo dobili nobenega denarja, da pa je bilo že pred poplavo ugotovljeno, da občina nujno potrebuje protipoplavno zaščito. Projekt bo stal 17,5 milijona evrov in ga bosta financirali zvezna dežela in država, Verbund pa bo zanj prispeval slaba dva milijona. »Govorjenje o financiranju protipoplavne zaščite je zame zakamuflirano priznanje krivde in veliko upanje za uspeh tožb zoper Verbund na slovenskih sodiščih,« pove celovški odvetnik Franz Serajnik, ki v tožbah zoper Verbund tako v Avstriji kot Sloveniji zastopa največ oškodovancev.



Za občino Labot, ki jo vodi župan Josef Ruthardt, so pravni postopki v zvezi s katastrofalnimi poplavami v porečju reke Drave dokončno končani. A tako ne mislijo vsi tožniki. Odvetnik Franz Serajnik in odvetniška pisarna Grilc-Vouk-Škof sta vložila zahtevo za nadaljevanje kazenskega postopka zoper družbo Verbund, ki ga je državno tožilstvo v Celovcu ukinilo z utemeljitvijo, da zaposlenim v Verbundu ni mogoče pripisati krivde za naraslo Dravo v začetku novembra 2012. Odvetniki opozarjajo, da tožilstvo ni upoštevalo izvedenskega mnenja, ki ga je za potrebe tožilstva izdelal nemški strokovnjak za vode Stephan Theobald s sodelavci in je obremenilno za Verbund. Odvetniki, ki sicer ne razkrivajo, koliko strank v tej zadevi zastopajo v Avstriji (po naših informacijah jih ni malo, a manj kot v Sloveniji), pričakujejo, da bo napačno odločitev tožilstva popravilo deželno sodišče.



Čakajoč na izvedenca



S številnimi tožbami občin, podjetij in posameznikov vzdolž reke Drave vse od Dravograda pa do meje s Hrvaško pa se Verbund spopada tudi na treh slovenskih sodiščih: mariborskem, slovenjgraškem in ptujskem. Povsod so v pričakovanju postavitve izvedenca, čigar izvedensko mnenje bo Verbund ali opralo krivde ali pa mu dokazalo, da bi z drugačnim obratovanjem in upravljanjem hidroelektrarn lahko preprečil več kot stomilijonsko škodo nizvodno od Dravograda. Robert Zechner, tiskovni predstavnik Verbunda: »Kot upravljavci elektrarn smo v času poplave obratovali korektno in pravilno, v skladu s svojimi predpisi. Poravnava z občino Labod ne pomeni, da smo odgovorni za škodo, ki je nastala v času poplave. Nerešenih sodnih postopkov v Sloveniji ne komentiramo.«



»Logično bi bilo, da bi zdaj dobili na mizo ponudbo za poravnavo tudi oškodovanci iz Slovenije. A je še ni. In dokler je tako, je pomembno, da se slovenska sodišča s polno paro trudijo postaviti izvedenca,« opozarja odvetnik Franz Serajnik. Nekaj poskusov je že bilo, a Verbundu ne ustreza noben predlog. Med kandidati, ki bi lahko pripravili izvedensko mnenje, je tudi fakulteta za gradbeništvo. Na njej so to potrdili, a pojasnili, da dokončne odločitve še niso sprejeli, saj še proučujejo zahtevo za izločitev.



Pingpong med strankama o sprejemljivem izvedencu pa ni edini problem, zaradi katerega sodišča izvedenca še niso postavila. Alenka Zadravec, predsednica okrožnega sodišča v Mariboru: »Na pravdnem oddelku tukajšnjega sodišča sodišče še ni postavilo izvedenca zgolj zato, ker je sodišče na podlagi ponudbe izvedenca strankam poslalo poziv za plačilo predujma, ki je po zakonu o pravdnem postopku pogoj za izvedbo dokaza z izvedencem.« Prav zaradi visokih stroškov izvedenskega mnenja si vsa tri sodišča, ki obravnavajo tožbe zoper Verbund, prizadevajo, da bi bilo izvedensko mnenje eno, a odločitev o tem bo v rokah posameznih sodnikov, ki tožbe vodijo.