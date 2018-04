Vprašanje vseh vprašanj: Kako se bo odzval Bruselj?

Skladno z 259. členom pogodbe

o delovanju EU (PDEU), ki ga je sprožila Slovenija in lahko pripelje do tožbe pred sodiščem EU, ima Bruselj možnost podati obrazloženo mnenje o zadevi. Lahko, denimo, razloži, zakaj Hrvaška z neizvajanjem arbitraže krši pravo EU.

Predsednik sodišča EU Koen Lenaerts

je prejšnji teden dejal, da bi utegnil biti ustreznejši 273. člen PDEU, po katerem je sodišče pristojno v vseh sporih med državami članicami, ki se nanašajo na predmet pogodb, če je bil spor predložen sodišču skladno s sporazumom med strankami.

Bruselj – Pred ustno razpravo o slovenski pritožbi evropski komisiji zaradi hrvaškega neizvajanja arbitražne razsodbe so že znane prve podrobnosti poteka tega postopka.Kot je znano, je evropska komisija obravnavo sklicala za sredo, 2. maja, ko bo glavna bruseljska tema predstavitev predlogov prihodnjega sedemletnega proračuna EU.Obravnava se bo začela ob 14.30, ko bo visoka predstavnica evropske komisije imela uvodno besedo. Obe strani bosta imeli po pol ure časa za predstavitev svojih stališč. Nato bosta imeli obe državi še po deset minut časa za odgovore. Evropska komisija bo lahko spraševala delegaciji še pol ure. Za sklepni nastop bosta imeli po pet minut in evropska komisija deset minut.Tako bo razprava po okvirnem načrtu trajala dve uri in dvajset minut. Ker na vseh straneh delegacije ne bodo politične, bo po pričakovanju njihova razprava bolj strokovno-tehnična.Glavno vprašanje je, kako se bo nato odzvala evropska komisija. Doslej ni bila odzivna in se ni hotela bolj neposredno vpletati v zadevo, je pa ponujala posredniške storitve.Tudi če se sploh ne bodo odzvali z nobenim (pozitivnim ali negativnim) mnenjem, bodo predvidoma obe državi uradno obvestili o tem.Slovenija Hrvaški očita, da z neizvajanjem odločbe krši evropsko pravo na treh področjih (ribištvo, nadzor meje, prostorsko načrtovanje). Denimo: Hrvaška s svojim ravnanjem onemogoča Sloveniji, da bi na svojem ozemlju izvajala ribiško zakonodajo EU in schengenski zakonik. S tem pa krši svoje obveznosti.Še širše naj bi s svojim ravnanjem kršila načelo lojalnega sodelovanja po četrtem členu pogodbe o EU.Hrvaška je v torek v okviru slovenskega postopka po 259. členu prejšnji torek odgovorila na slovenske pritožbe evropski komisiji v zvezi z neuresničevanjem arbitražne odločbe o poteku meje med državama. Po njihovem utemeljevanju Hrvaška z neizvajanjem odločbe ne krši prava EU. Tako evropska komisija in sodišče EU naj ne bi bila pristojna za zadevo.Poleg tega opozarjajo, da je Slovenija s svojim ravnanjem odvzela verodostojnost arbitraži.Slovenija po izteku trimesečnega roka načrtuje tožbo proti Hrvaški.Predsednik sodišča EU Koen Lenaerts je povedal, da »273. člen ponuja možnost članicam, da predložijo sodišču EU spore med njimi o zadevi, ki ni strogo gledano pravo EU, a je relevantna za lojalnost med članicami in EU bolj široko gledano«.