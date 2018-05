Za mlade očete še dodatnih 15 dni očetovskega dopusta

Ljubljana - Z današnjim dnem se prične uporabljati sprememba zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih o očetovskem dopustu, ki bo veljala za očete otrok, rojenih po 1. maju 2018, so spomnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ocenjujejo, da je nov način izrabe očetovskega dopusta fleksibilnejši in preglednejši.



Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka. Po novem bodo očetje med drugim lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti v strnjenem nizu kadar koli od rojstva otroka do najkasneje enega meseca po poteku starševskega dopusta oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Preostanek izkoristijo do končanega prvega razreda osnovne šole.



Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta. Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.



Bolj pregledno in enostavno uveljavljanje dopusta



Očetovski dopust lahko starši uveljavljajo na centru za socialno delo z vlogo, v kateri pa še ni treba navesti datumov izrabe dopusta. Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.



Ne glede na to pa lahko očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi pogoji izrabijo tudi druga oseba ter materin zakonec oziroma partner, ki dejansko neguje in varuje otroka, ter zakonec oziroma partner, ki koristi materinski dopust.

Očetovski dopust lahko oče izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela, v strnjenem nizu ali po dnevih. Kadar oče izrabi očetovski dopust po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni očetovskega dopusta. To pomeni, da je 15 koledarskih dni enako 11 delovnim dnem.



Novost je tudi pri pravici posvojiteljev do starševskega dopusta. Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, bo lahko za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let, uveljavil pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni.