Za morjeplovce so se vrnili stari časi

Portorož – Letošnja 23. Internautica bo v štirih dneh med 17. in 20. majem »cvetela« tako, kot niti v najboljših predkriznih letih ni. Tudi ta, najpomembnejši navtični sejem na Jadranu je dokaz, da so se za morjeplovce po več letih krize vrnili stari dobri časi. Toda hrvaški turistični delavci že navijajo cene.Lani je v evropski navtični industriji delovalo 32.000 podjetij, ki so zaposlovala 300.000 ljudi. Po podatkih Jurija Korenca, ustanovitelja in glavnega motorja Internautice, evropska navtična industrija obrne od 20 do 23 milijard evrov prihodkov na leto, v Evropi je okoli šest milijonov rekreativnih plovil in približno 40 milijonov aktivnih navtičnih turistov.Med navtične velesile spadajo Italija, Španija, Francija in Grčija, a vsem tem je tesno za petami tudi Hrvaška, ki se lahko pohvali z najbolj slikovitim, dovolj varnim in prijaznim morjem, da je jadranje lahko v glavnem zabava. Letos pa Hrvaška dela sive lase ljubiteljem morja, a tudi številnim drugim z višjimi cenami.Jurij Korenc je povedal, da je Internautica izjemen portoroški dogodek, ki mu je uspelo premagati vse krize in je v 22 letih v Portorož pripeljal skoraj pol milijona gostov. Letos bomo imeli največjo sejemsko površino, več kot 300 razstavljalcev in 200 plovil, med njimi 12 premier in 15 predstavitev plovil ladjedelcev iz Sicilije. Internautica je letos uradni partnerski projekt evropske komisije EUGreenweek, saj bo skrbela za predstavitev energetsko učinkovito zasnovanih plovil in projektov. Med dogodki bo izstopala akcija proti plastiki v morju z nadvse privlačno pobudo: »Posvoji košček slovenske obale,« v kateri bodo imeli »lastniki« obale predvsem dolžnost njenega čiščenja in promocije čistega morja.Časnik Delo oziroma Svet kapitala, ki bo medijski partner Internautice, bo 19. maja pripravil okroglo mizo z naslovom Kam pluje Slovenija, na njej pa bodo sodelovali: Joc Pečečnik, Japec Jakopin, Dan Lenard, Robert Sever, Lovro Peterlin, Jurij Sidorovič in Jurij Korenc. Že teden pred Internautico pa bo Marina Portorož gostila regato jadrnic razreda RC 44, ki sta jo zasnovala Koprčan Andrej Justin in lanski prvi mož America's Cupa, Novozelandčan Russell Coutts.