Povečan promet povzroča zastoje

Ljubljana - Na primorski avtocesti ostaja močno povečan promet, ki je na več odsekih lahko tudi upočasnjen, še posebej pred delovno zaporo pri Ravbarkomandi, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. Pred počivališčem Lom proti Ljubljani pa je nastal kilometrski zastoj. Na nekaterih mejnih prehodih osebna vozila za izstop iz države čakajo do 40 minut.



Na mejnem prehodu Dobovec po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste osebna vozila na izstop iz države čakajo 40 minut, na mejnem prehodu Jelšane in mejnem prehodu Sočerga pa 20 minut. Povečan je tudi promet na cesti Postojna-Ilirska Bistrica-Jelšane pri Dolenjah pri Jelšanah.



Gost promet z zastoji je tudi na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti razcepu Kozarje in naprej proti Brezovici.



Na prelazu Ljubelj je zaradi nadzora na avstrijski meji nastal zastoj, občasno predor zaradi varnosti zapirajo.



Danes sicer velja omejitev tovornega prometa na 7,5 ton med 8. in 21. uro, so še zapisali na prometnoinformacijskem centru.