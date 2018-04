Štajerska avtocesta prevozna, zastoji ostajajo

Slovenska Bistrica – Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Posledice prometne nesreče so že odstranili, na odseku pa še vedno ostajajo zastoji v obe smeri. Osebna vozila lahko še vedno uporabijo obvoz po regionalni cesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico.Malo pred 10.30 dopoldve se je na štajerski avtocesti malo pred viaduktom Preloge, natančneje med priključkom Slovenska Bistrica in cestninsko postajo Tepanje, v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo priklopno tovorno vozilo.Zaradi gasilske intervencije in čiščenja vozišča je bila avtocesta do 11.50 zaprta za ves promet v obe smeri, kasneje pa je promet potekal po enem voznem pasu v vsako smer.Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti prosijo vse očividce nesreče, anj pokličejo na Postajo prometne policije Maribor, na telefonsko številko 02/450 20 30 ali na interventno številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 12 00.O razmerah na slovenskih cestah preberite TUKAJ