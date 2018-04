Andrea Nahles prva predsednica SPD v njeni 155-letni zgodovini

Berlin – Prvič v svoji 155-letni zgodovini nemška SPD dobiva predsednico, Andrea Nahles prevzema krmilo koalicijske partnerice kanclerke Angele Merkel. A je za novo predsednico volilo le nekaj več kot 66 odstotkov delegatov SPD, ogrožali pa je niso tovariši, ampak flensburška županja Simone Lange.



»Tu je mesto za boj za vašo svobodo!« je 47-letna nekdanja ministrica za delo in socialo pela slavo svoji SPD, saj tudi sama izhaja iz preprostih razmer in verjame, da se mora za svojo kariero zahvaliti svoji stranki in njenemu zavzemanju za socialno pravičnost. A je najstarejša nemška demokratična stranka na zadnjih volitvah v bundestag dobila le 20,5 odstotka glasov, še bolj katastrofalni pa so rezultati na raziskavah javnega mnenja po njih. Tudi tik pred nedeljskim kongresom so ji našteli le med sedemnajstimi in devetnajstimi odstotki glasov, na nemškem vzhodu še manj. Tam SPD marsikje že prehiteva nacionalistična Alternativa za Nemčijo, ki ji je tudi na zvezni ravni za petami.



Nova predsednica ne more biti zadovoljna niti z rezultati svojih volitev, saj je na nedeljskem kongresu v Wiesbadnu prejela le 66,35 odstotka glasov, v zgodovini 155-letne stranke je slabši izid dobil le Oskar Lafontaine leta 1995. A je morala Nahlesova braniti sodelovanje v še tretji veliki koaliciji s kanclerko Angelo Merkel, s katero so delegati SPD na januarskem kongresu komajda soglašali. Socialdemokratsko članstvo je bilo na pisemskem glasovanju, ki je sledilo, s 66 odstotki bolj naklonjeno ponovni koaliciji s CDU/CSU kanclerke Angele Merkel, še posebej, ker so v pogajanjih zanjo v veliki meri prevladali njihovi programi. SPD lahko prenovimo tudi v veliki koaliciji, spet obljublja Andrea Nahles in poudarja zavzemanje za večjo pravičnost in solidarnost. Ocenjuje, da so sodelovanje vseh pri blagostanju in pravičnejšo razdelitev bremen doslej napadali neoliberalci, zdaj pa jo še desni populisti, zato naj bi bil potreben mednarodni pakt za solidarno tržno gospodarstvo.



Naj je nekdanja ministrica še tako kritizirala kapitalizem ter se zavzemala za evropsko mirovno politiko, njena tekmica za socialdemokratsko vodstvo Simone Lange je bila vsaj za bolj levo usmerjene socialdemokrate prepričljivejša. 41-letna županja mesta Flensburg iz dežele Schleswig Holstein je kritizirala rezultate vrste zadnjih volitev in izgubo številnih članov ter samo sebe predstavila kot alternativo dosedanjemu socialdemokratskemu vodstvu: »Končajmo s slabljenjem države, močna kanclerka ne zmaguje nad državo, ampak nad revščino!« Langejeva Nahlesove sicer ni premagala, a ji je odvzela številna srca socialdemokratskih delegatov in s tem tudi pomemben delež glasov.