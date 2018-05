Apokaliptične nevihte usodne za skoraj 100 ljudi

Severni indijski državi Radžastan in Utar Pradeš je zajelo neurje, ki ga tamkajšnji mediji opisujejo kot apokaliptično. V peščenih viharjih in neurjih je umrlo najmanj 95 ljudi, številni so ranjeni. Število žrtev bi se lahko še povzpelo.



V neurjih so se ponoči rušile hiše in električni drogovi ter ruvala drevesa. Večino žrtev so pod seboj pokopali padajoči zidovi in drevesa.



Lokalne oblasti so za naslednja dva dni razglasile vremensko opozorilo, indijski premier Narendra Mori pa je sporočil, da je osrednjim oblastem ukazal, naj koordinirajo pomoč za prizadete dele države.



Družine mrtvih bodo od države prejele 400 tisoč rupij (okoli pet tisoč evrov) odškodnine.