Armensko prestolnico ohromili novi protesti

Vodja opozicije je pozval k državljanski nepokorščini in novim protestom

AFP/

Erevan - Armensko prestolnico Erevan so danes ohromili novi množični protesti, h katerim je pozval vodja opozicije Nikol Pašinjan, potem ko ga parlament v torek ni izvolil za premierja. Kot poročajo lokalni mediji, demonstranti blokirajo najpomembnejše ulice, podzemna železnica ne vozi, protestom naj bi se pridružili tudi zaposleni na tamkajšnjem letališču.Armenci že več tednov množično protestirajo proti korupciji in nepotizmu v državnem vrhu. Zaradi protestov je odstopil premierEdini kandidat za njegovega naslednika je bil Pašinjan, ki pa v torek ni dobil zadostnega števila glasov za izvolitev. Vladajoča Republikanska stranka trdi, da je njegov politični program premalo pregleden.Pašinjana je podprlo 45 poslancev, 55 jih je bilo proti. Za izvolitev za predsednika vlade bi moral v parlamentu dobiti podporo 53 poslancev.Vodja opozicije je zato pozval k državljanski nepokorščini in novim protestom. Obljubil je »politični cunami«, če bo republikanska stranka »ljudem ukradla zmago«.