Baskovska Eta se je uradno razpustila

Madrid - Baskovska separatistična organizacija Eta se je danes tudi uradno razpustila. V svojem zadnjem sporočilu za javnost je danes sporočila, da je popolnoma razpustila vse svoje strukture in končala vse politične aktivnosti. S tem se je po poročanju tujih tiskovnih agencij končal zadnji oboroženi upor v Zahodni Evropi.»Eta želi končati krog konflikta med Baskijo na eni ter Španijo in Francijo na drugi strani, krog uporabe političnega nasilja,« je organizacija še zapisala v sporočilu z današnjim datumom, ki so ga predstavili v Španiji in Švici.Španski premierje sporočilo Ete o razpustitvi danes označil za propagando ter poudaril, da zločini organizacije ne bodo ostali nekaznovani.»Eta lahko razglasi samorazpustitev, a njeni zločini ne bodo izginili, prav tako ne prizadevanja, da bi odkrili odgovorne zanje in jih kaznovali,« je dejal Rajoy v mestu Logrono na severu Španije. »Ničesar jim ne dolgujemo in za nič se jim nimamo zahvaliti,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.Skupina je bila ustanovljena leta 1959 na vrhuncu Francove diktature, leta 2011 je razglasila konec oboroženega boja, lani pa se je začela uradno razoroževati. V času delovanja Ete je bilo v njenih aktivnostih ubitih najmanj 829 ljudi.Pred dvema tednoma se je organizacija, ki je pogosto napadala predstavnike španskih oblasti in varnostnih sil, opravičila za vso škodo in bolečino, ki so ju povzročili v svojem boju za neodvisno Baskijo. V opravičilu je Eta izrazila obžalovanje za vse žrtve ter se zavezala, da se bo trudila izogibati ponovitvi podobnega konflikta. Je pa organizacija poudarila, da ni edina odgovorna za nasilje v Baskiji.Svojo razpustitev je Eta razglasila v pismu baskovskim institucijam in organizacijam civilne družbe z datumom 16. april, ki ga je v sredo objavil španski spletni časnik El Diario.