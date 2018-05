Blokada brexita, če ne bo dogovora

London - Zgornji dom britanskega parlamenta je v ponedeljek potrdil dopolnilo k zakonu o izstopu Otoka iz EU, ki bo parlamentu med drugim omogočil blokado brexita, če strani v pogajanjih ne bosta dosegli dogovora. Britanska vlada je ob tem izrazila veliko razočaranje in napovedala »odločen odgovor«, poroča britanski BBC.



335 proti 244



Dopolnilo bo britanskemu parlamentu omogočilo odločanje o ravnanju vlade, če London in Bruselj dogovora ne bosta dosegla, ali če dogovora poslanci ne bodo potrdili. Tako bodo lahko poslanci premierki Theresi May odredili, da se vrne za pogajalsko mizo. Poleg tega bo parlament prevzel nadzor nad izstopnim procesom, če zakonodaja, s katero bodo uzakonili izstopni dogovor, ne bo sprejeta do 29. marca 2019, ko je predviden brexit.



Za zakon je glasovalo 335, proti pa 244 članov lordske zbornice, kjer vladajoči konservativci nimajo večine.



Mayeva je danes napovedala »odločen odgovor«, so sporočili iz njenega kabineta. »Želimo, da je zakon sprejet takšen, kot je zapustil spodnji dom,« so poudarili. Poslanska zbornica je enkrat že potrdila zakon. Na seji ta mesec bo potrjevala še dopolnila lordske zbornice. Vlada bo skušala prav člane spodnjega doma prepričati, da bodo v ponedeljek sprejeto dopolnilo zavrnili.



Kritičen je bil tudi britanski minister za mednarodno trgovino Liam Fox, ki je bil v kampanji pred referendumom eden glavnih zagovornikov britanskega izstopa. »Nesprejemljivo je, da neizvoljen dom skuša blokirati demokratično voljo Britancev,« je povedal za BBC.



Corbyn: Parlament sprejeti končno odločitev



Odločitev lordske zbornice, da premierko pošlje nazaj za pogajalsko mizo, bi lahko po njegovih besedah izstop preložila za »nedoločen čas«. Poudaril je, da mora možnost, da unijo zapustijo brez dogovora, ostati na mizi.



Vodja laburistov Jeremy Corbyn je ponedeljkovo glasovanje označil za »zelo pomemben trenutek« v boju za »ustrezno vlogo« parlamenta v pogajanjih o brexitu. Po njegovih besedah mora parlament sprejeti končno odločitev. Pozdravil je tudi to, da so se izognili situaciji, da bi izstopili brez dogovora.



Ta odločitev lordske zbornice je bila eden od treh porazov vlade glede zakona o brexitu na ponedeljkovi seji lordske zbornice, skupaj pa jih je doživela že devet.