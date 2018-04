Brutalni napad na Trumpovo predstavnico ali pripovedovanje resnice?

Reuters/ Sandersova je sedela le nekaj metrov stran od Wolfove.

Večerja dopisnikov ima več desetletij dolgo tradicijo, ko se predsednik druži z novinarji, ti pa si lahko šaljivo privoščijo povedati marsikatero tudi pikro na račun »voditelja svobodnega sveta«.Letošnja večerja je že drugo leto zapored menila brez gostitelja.je namesto na večerjo odšel na zborovanje v Michigan, čas udeležiti se večerje pa je drugo leto zapore pripadla njegovemu tiskovnemu predstavniku, natančneje predstavnici - Sarah Sanders.Sandersova si danes verjetno želi, da bi tako kot Trump večerjo preskočila, saj je moral poslušati marsikatero pikro, po mnenju številnih celo žaljivo, na svoj račun.Glavna govornica gala večerje komičarkaje močno razdelila javnost. Medtem ko nekateri menijo, da so bili njeni komentarji upravičeni, ji drugi očitajo, da je šla predaleč in da je celo žalila videz Sandersove.»Nocoj smo počaščeni s prisotnostjo Sarah,« je začela komičarka, nato pa nadaljevala: »Občudujem te kot teto Lydijo v Deklini zgodbi,« je dejala Sandersovi, ki je s kamnitim obrazom sedela le nekaj metrov stran. Komičarka je imela ob tem v mislih lik strašljive tete Lydije iz uspešne serije, posnete po romanuŠe več zgražanja pa je Wolfova sprožila, ko je omenila ličila Trumpove tiskovne predstavnice. »Pravzaprav mi je Sarah res všeč. Mislim, da je zelo iznajdljiva. Vendar zažiga dejstva in potem uporabi pepel, da ustvari popolne dimnate oči. Morda je bila rojena s tem, morda pa gre za laži. Verjetno gre za laži.«Dopisnica New York Timesa (njegovi dopisniki so se večerje nehali udeleževati leta 2008)je na Twitterju o Wolfovi zapisala: »Sram naj jo bo! Kako si drzne nekoga napasti zaradi njegovega videza in karakterja. Kaj se je zgodilo z močjo žensk in ženskami, ki držijo skupaj? Verjetno se to zgodi samo, ko si na isti strani. Upam, da nikoli več ne dobi dela!« je bila ogorčena. Pohvalila je sandersovo, da je stoično prenašala žalitve in ni zapustila večerjo.Wolfova se je branila, da je komentirala »ogabno obnašanje« Sandersove in ne njen videz. To ni omililo kritik. Na socialnih omrežjih so številni pripomnili, da je imel Trump, ki je medije označil za sovražnika Američanov, prav, ko se ni udeležil večerje. »To je ogabno, nesmešno in razlog, da večina Amerike ne mara medijev,« je zapisal en uporabnik družbenih omrežij. Komik Tim Young je ob tem namignil, da prav norčevanje medijev iz Trumpa podžiga podporo zanj.Nekateri pa so Wolfovi stopili v bran, češ da satirični napad na tiskovnega predstavnika predsednika ni korak predaleč. Sandersova je bila v preteklosti obtožena, da se izmika vprašanjem novinarjev in da je za predsednika lagala v povezavi s preiskavo o domnevnem vmešavanju Rusije v predsedniške volitve leta 2016.Komičarko je branila tudi njena stanovska kolegica, stara sovražnica predsednika Trumpa. »Gre za "na žaru" - pripovedovanje resnice je zahtevano,« je zapisala.