Čakamo na sadove ljubezni čez Atlantik

New York – Klobuk. Vražji prsti. Poljubi rok. Melanijin meni. Ameriški mediji so bili na povrhnjici državniškega obiska iz Francije fascinirani nad zunanjim bliščem, medtem ko je v ozadju vrtalo vprašanje, ali je predsednik Emmanuel Macron resnično šepetalec Donalda Trumpa, kot so ga predstavljali in si pravzaprav želeli.



Od ponedeljkove večerje predsedniških parov v zgodovinski rezidenci Mount Vernonu, torkovih pogovorov in prve državniške večerje v dobi Donalda Trumpa do včerajšnjega Macronovega nagovora kongresa, ki je bil po mnenju komentatorjev nežen opomnik podnajemniku v Beli hiši, se je obisk francoskega predsednika zdel kot dvorjenje muhastemu voditelju še vedno najpomembnejše države sveta. Po nekaterih ocenah se je nekdanji naložbeni bančnik do Trumpa vedel kot do pomembne stranke, s kombinacijo laskanja, nenehne pozornosti in izžarevanja topline. Številni ameriški analitiki namreč trdijo, da pogledi njihovega predsednika na zunanjo politiko ne temeljijo ne na diplomatskih normah ne na poročilih svetovalcev, ampak so odvisni od njegovega odnosa s posameznim svetovnim voditeljem.



Macron je bil z objemi, poljubi, pohvalami ves čas v ofenzivnem šarmu, sproščena predstava pred kamerami je prikrivala resnost pogovorov v ozadju. Francoz, ki je na volitvah zmagal s povsem nasprotnimi idejami od ameriškega kolega, je trenutno predstavnik Evropske unije in glas globalistične, sredinske liberalne demokracije, saj nemška kanclerka Angela Merkel, ki bo jutri prevzela evropsko štafetno palico v Washingtonu, ni ogrela Trumpovega srca. Njene domače težave pa so še zmanjšale politično in diplomatsko težo voditeljice evropskega gospodarskega motorja. Kako uspešno je Macron šepetal Trumpu v uho, bo znano že čez nekaj dni, ko se bo uradno iztekla izjema za uvoz jekla in aluminija iz EU brez novih dajatev. Nato bo 12. maja sledila Trumpova odločitev, ali bodo ZDA izstopile od mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom.



Dvoumno o dogovoru



Voditelja sta v torek pozvala k predrugačenju sporazuma iz julija 2015, kar so v Teheranu takoj zavrnili, ob stran jim je takoj stopila tudi Moskva, ena od sedmih sopodpisnic. Tudi uradna EU ni ploskala od navdušenja, visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je včeraj dejala, da je sporazum učinkovit in je ključen za varnost Evrope, a dopustila možnost prihodnjih popravkov. Vprašanje je, koliko je bilo Macronovo strinjanje s Trumpom, da je treba dogovor zaostriti, taktično kimanje voditelju, ki težko prenaša nasprotovanje. Francoski predsednik je bil včeraj v kongresu veliko bolj odločen. Potem ko je dejal, da Teheranu nikoli ne bodo dovolili jedrskega orožja, je zagotovil, da Francija ne bo odstopila od sporazuma, ki ga je podpisala. »Res je, da dogovor ne odpravlja nekaterih pomembnih skrbi, a ne bi ga smeli opustiti, dokler nimamo česa tehtnejšega,« je poudaril.



Ob navdušenju demokratov je zavrnil tudi Trumpovo nacionalistično politiko Najprej Amerika in dejal, da »moramo svetovni red v 21. stoletju zgraditi na novi vrsti mednarodnega sodelovanja, ki bo temeljilo na učinkovitejšem, odgovornejšem in k rezultatom usmerjenem multilateralizmu«. Besede, da so tega iznašle ZDA, zato »ga morajo obvarovati in znova vzpostaviti«, so ošvrknile težnje ameriškega predsednika, da se znebi spon mednarodnih zavez. Trump je do zdaj grozil z izstopom iz trgovinskih sporazumov, se rogal Združenim narodom, ameriške zaveznike obtoževal, da se v Natu ne trudijo dovolj, ter izstopil iz dogovora o podnebnih spremembah. »Nimamo Planeta B,« je francoski voditelj spet opozoril, da največjega izziva človeštvu ne bo mogoče rešiti brez usklajenega delovanja mednarodne skupnosti. Okrcal je tudi trgovinsko zaostrovanje, ki prihaja iz Bele hiše: »Gotovo potrebujemo svobodno in pošteno trgovino, toda trgovinska vojna proti zaveznikom ni v skladu z našim poslanstvom, našo zgodovino, z našimi zavezami k svetovni varnosti.«



Pohvale prvi dami



Trump je nekoliko ublažil ostro protiiransko retoriko, dopustil tudi, da ameriške enote ostanejo v Siriji (za kar navija Francija), dokler ne opravijo naloge, čeprav »želimo, da čim prej pridejo domov«. Vprašanje je, ali bo včerajšnji nekoliko odločnejši nastop vplival na »bromanco« med voditeljema, ob kateri so si z zajetno porcijo norčevanja meli roke voditelji večernih satiričnih oddaj. Prav tako je vprašanje, ali je Marconu tople odnose uspelo spremeniti v jasne rezultate. Evropska stališča bo jutri utrjevala Merklova, ob stran naj bi jima s telefonskim klicem Trumpu stopila britanska premierka Theresa May, ki je z EU sredi zapletenega ločitvenega postopka.« Za zdaj je edina resnična zmagovalka tridnevnega druženja ameriška prva dama slovenskega porekla. Melania Trump je namreč očarala modni svet in požela hvale, ker je brez pomoči menda brezhibno organizirala prvo državniško večerjo s 150 gosti.