Eksplozija v Londonu, 30 ranjenih (VIDEO)

Nesreča se je zgodila v sredo okoli 22. ure na judovskem festivalu Lag Baomer, med katerim so na prostem v Stamford Hillu na severu britanske prestolnice prižgali kres. V trenutku, ko je rabin prižgal kres, je nastala velika ognjena krogla, ljudje pa so se v paniki razbežali.Zdravniško pomoč je poiskalo 30 ljudi, od tega so jih deset sorejeli v bolnišnico z opeklinami po obrazu.Po nepotrjenih informacijah je do eksplozije prišlo zaradi goriva, s katerim so polili kres ali pa zaradi najmanj enega mobilnega telefona, ki naj bi ga vrgli v ogenj.