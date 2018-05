Giuliani: Trump verjetno plačal več ženskam

AFP Donald Trump je najprej zanikal, nato pa priznal, da je vedel za plačilo pornoigralki, ki trdi, da je imela z njim razmerje.

Washington – Rudy Giuliani, nekdanji newyorški župan, zadnje dni pa odvetnik predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v nedeljo za televizijo ABC povedal, da je Trump verjetno več ženskam plačal za molk o spolnih odnosih, ne le slavni pornografski zvezdniciGiuliani je prejšnji teden najprej dejal, da je Trump vedel za plačilo 130.000 dolarjev Danielsovi in je tudi povrnil strošek odvetniku Michaelu Cohenu, ki je pornografski igralki nakazal denar v njegovem imenu.Giuliani je konec tedna za New York Times povedal, da je Trump Cohenu, ki ni več predsednikov odvetnik, odkar je pod kazensko preiskavo, po volitvah 2016 plačal skupaj do 470.000 dolarjev. Prej je za televizijo Fox News razložil, da je Cohen dobival več kot 30.000 dolarjev na mesec, da sproti ureja podobne neprijetnosti, kot je zgodba z Danielsovo.»Ne vem, ali je Cohen še komu plačal za kaj podobnega, vendar mislim, da je zanesljivo plačal, če je bilo treba,« je v nedeljo za ABC povedal Giuliani.Pred Giulianijem je Bela hiša odločno zanikala razmerje med Trumpom in Danielsovo leta 2006. Trump pa je novinarjem na letalu aprila zagotovil, da ni vedel, da je Cohen kaj plačal Danielsovi in od kod je vzel denar.Giuliani je ponudil drugačno zgodbo, v kateri je poudarjal, da plačilo pred volitvami 2016 ni predstavljalo kršitev zakonov o financiranju volilnih kampanj. Naslednjega dne je dejal, da bi razkritje razmerja slabo vplivalo na Trumpove volilne možnosti, in potrdil, da je šlo za plačilo za molk zaradi volitev. Trump je nato zanikal svoje izjave, čeprav so posnete na televizijskih kamerah.A Giuliani se ne da in v nedeljo je nastopil z izjavo, ki je odvetnika Danielsovepripeljala do sklepa, da je imel Trump poseben sklad za plačevanje ženskam, s katerimi je imel spolne odnose. Tudi Avenatti ne dvomi, da je bilo plačil za molk še več, saj k njemu prihajajo druge ženske s podobnimi obtožbami in ambicijami za tožbe proti Trumpu.